El aclamado director James Gunn utilizó sus redes sociales para apoyar a Pete Davidson en medio de los ataques de Kanye West hacía el integrante de Saturday Night Live.

Durante la jornada del miércoles, Ye estrenó el video de su nuevo tema "Eazy" en donde se refiere a su divorcio con Kim Kardashian y a la relación de la estrella de Keeping up with the Kardashian con el comediante.

Pero no solo eso, sino que en el videoclip aparece un muñeco de plastilina de Pete el cual es secuestrado por un muñeco con forma del cantante, torturado y enterrado vivo.

Los cibernautas rápidamente se volcaron a las redes sociales para expresar su opinión del video, recibiendo mayormente críticas y siendo catalogado como "perturbador".

Tras esto, el director de Guardianes de la Galaxia y Peacemaker, quien trabajó con Davidson en su reciente película The Suicide Squad, compartió un mensaje en apoyo para el actor, que recibió un like de Kim.

"Para que conste, Pete Davidson es uno de los tipos más amables y dulces que conozco. Un espíritu verdaderamente generoso, tierno y divertido, trata a todos los que lo rodean con respeto".

Los ataques del rapero han sido constantes hacía el humorista desde que se reveló en los medios la relación con su ex pareja. A través de sus RRSS, West lo llama "Skete" y comparte publicaciones arremetiendo contra el integrante de SNL. Al mismo tiempo, el cantante de "Stronger" le dedica mensajes a Kardashian pidiéndole una nueva oportunidad. Más recientemente, le envió para el día de San Valentín una camioneta repleta de rosas, dicho vehículo aparece en su nuevo video, llevándose el cuerpo de Pete.

