Kanye West continúa con su espiral de polémicas declaraciones y tras declarar su admiración por el líder nazi, hizo un llamado a los judíos a "perdonar a Hitler".

El rapero lleva días sosteniendo su admiración por el dictador alemán, en cada una de las apariciones mediáticas que hace.

Ahora, las delirantes declaraciones del ex de Kim Kardashian vienen desde un portal de extrema derecha, y se ven en un clip de adelanto sin la más mínima vergüenza.

¿Qué dijo Kanye West ahora?

"Los judíos no pueden decirme a quién puedo amar y a quien no (...) No puedes imponer tu dolor a los demás", fue una de las primeras declaraciones de West a la web de extrema derecha Censored.TV.

En la misma entrevista bautizada como "Saving Ye", el rapero sostiene su llamado como si fuese un predicador: "Pueblo judío, perdonen a Hitler".

Entonces, reafirmó su negacionismo del Holocausto en un debate comandado por Nick Fuentes, compañero de West en su nueva campaña presidencial y comentarista de extrema derecha.

Con todo el panorama en contra, al inicio de la conversación Gavin McInnes, fundador del grupo ultraderechista Proud Boys y organizador de la actividad, estableció en una actitud completamente contraria a los comentarios hechos por el músico que la intención de la entrevista era "evitar que Ye West de convierta en un antisemita o nazi".

Las insensibles declaraciones que ha hecho Kanye West no han hecho más que precipitar su caída en el mundo del espectáculo, con la condena de diversas figuras públicas, la pérdida de miles de fans, al mismo tiempo que el corte en los vínculos comerciales que sostenía con múltiples marcas de relevancia mundial, como Adidas.