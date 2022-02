Kim Kardashian quiere pasar la página y separarse de forma legal con el rapero, pero West está decidido a hacérselo difícil.

La influencer ya dijo que todo el proceso y las reacciones y publicaciones que ha hecho su ex pareja sobre la relación que tiene Kardashian con el actor y comediante Pete Davidson, le han provocado una angustia emocional.

Y cómo no. Kanye ha sido tajante en su decisión de no firmar los papeles del divorcio, además de acusar por redes sociales una descoordinación en la crianza compartida de sus hijos. Por ejemplo, hace un tiempo el rapero subió un video donde denunciaba que la familia Kardashian no quiso compartirle el lugar donde celebrarían el cumpleaños de su hija Chicago.

Hace unos días atrás, también fue comentado esa serie de publicaciones que hizo el rapero donde subía memes a su cuenta de Instagram donde insultaba a Pete Davidson, a Billie Eilish y Kid Cudi, entre otros.

Además subió una foto donde salía él con una hoja que decía que sus cuentas no habían sido hackeadas. Sin embargo, para efectos legales, estas publicaciones le sirven a Kim Kardashian para presentar como evidencia en su proceso de divorcio.

Ante esto, el abogado de Kanye argumentó que la modelo calificaba estos mensajes como información errónea y debía “demostrar que los posts fueron escritos por él”, a pesar de haber subido la foto donde informaba que su cuenta estaba normal y no lo habían hackeado.



Además, el rapero ha pedido que el acuerdo prenupcial que tenía con su expareja no sea válido, apelando a una resolución que tiene el estado de California de que estos no corran después del 2011, teniendo que ir a juicio o un mutuo acuerdo para validarlo.



Las condiciones de Kanye

West está dispuesto a firmar el divorcio sólo si la modelo le cumple 3 requisitos que pidió: derecho de reembolso, recibiendo el dinero que cada una de las partes debe; bloqueo de activos, no transfiriendo los bienes que tiene Kardashian con él; y renunciar al secreto y privilegio conyugal, pudiendo utilizar las conversaciones privadas entre ellos durante el proceso legal.