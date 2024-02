El gran puntapié inicial del universo de DC a cargo del director James Gunn (Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad) será Superman Legacy. Una nueva versión del personaje en el cine que dejará atrás a Henry Cavill y será protagonizada por el actor David Corenswet.

Pero también se conoce a todo el elenco, como Louis Lane que será interpretada por Rachel Brosnahan o Nathan Fillion que sería Linterna Verde. Y por su puesto el villano, a cargo del actor Nicholas Hoult (Mad Max Fury Road, X-Men Days of Future Past).

Lex Luthor es el villano confirmado de la película, el más grande y un clásico de los cómics de Batman. El profesional de 34 años dará vida a Luthor y ya conocemos un detalle de su aspecto.

James Gunn muestra al elenco de Superman Legacy

Con la mayor parte del elenco de Superman Legacy, el director James Gunn subió una foto presentando a sus personajes o haciéndolos “oficiales”. Y donde destacó por sobre todos el nuevo look de Nicholas Hoult.

El actor se rapó completamente la cabeza, una distinción clásica de Lex Luthor que es calvo y que demuestra el compromiso del actor que lucía hace días una larga cabellera.

La última versión de Luthor en el cine fue la que hizo Jesse Eisenberg en la cinta Batman v Superman de Zack Snyder. Claro que él tenía cabello y recién al final de la película queda calvo. Algo que claro no vimos en el futuro de estas películas salvo en un fallido cameo en una escena post créditos.

¿Cuándo se estrena Superman Legacy?

La nueva película de Superman y que contará con varios héroes de DC y dirigida por James Gunn, se estrena en cines el 11 de julio de 2025.

La producción será este nuevo reinicio de DC en el cine de la mano del hombre que triunfó con Guardians of the Galaxy en Marvel.