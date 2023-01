DC Comics ha visto diversos cambios estructurales desde la llegada de James Gunn como dirigente del estudio de producción. Entre las novedades, han surgido cancelaciones de películas como también, luz verde para seguir con otras. Respecto a lo que es el futuro y nuevos planes para DC, Dave Bautista se refirió cuáles son los pasos a seguir de ahora en adelante para la empresa de películas.

¿Qué dijo Dave Bautista sobre los futuros planes de James Gunn en DC Comics?

Durante una conversación con el medio Insider, el actor ha revelado lo que pretende hacer el director con el estudio de producción. “Hablé con James al respecto, la dirección en la que se está moviendo, reiniciando por completo todo el universo. Está comenzando desde cero y haciendo que todo sea más joven y fresco, y creo que ese es el camino ideal”.

¿Regresará el actor Dave Bautista a DC Comics?

Hasta el momento, no sabemos si Dave Bautista estará presente en DC Comics, no obstante, lo que está claro es que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 será su última película de Marvel, debido a la incomodidad que le genera la cantidad de horas el maquillaje de su personaje, y por tanto no quiere hacer más entregas de la saga sin James Gunn y además está probando cosas nuevas. Al interprete podemos verlo en cintas tan diferentes como Llaman a la puerta (2023), In the Lost Lands, Dune: Parte Dos, Groove Tails, Universe’s Most Wanted, My Spy 2 y la serie Army of the Dead: Lost Vegas.

