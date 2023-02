Dave Bautista fue el encargado de interpretar a Drax en las películas de los Guardianes de la Galaxia y en el Universo Cinematográfico de Marvel durante los últimos años.

No es sorpresa para nadie que el actor y ex-wrestler quiera decirle adiós a Marvel y por consiguiente a Drax, ya que el mismo Bautista ha estado mencionándolo en sus recientes entrevistas.

Detalles de su futuro en la actuación

El actor ha mencionado en distintas entrevistas que quiere dejar de lado su papel de Drax de Marvel y centrarse en interpretaciones menos “tontas” para poder presentarse como un actor más serio.

Hasta el momento, no le ha ido nada mal al actor, ya que ha participado en distintas producciones siendo una de las más recientes “Glass Onion: A Knives Out Mistery”, además de su participación en “Llaman a la puerta” de M. Night Shyamalan, actuaciones con las que ha demostrado la capacidad para poder interpretar a personajes más complejos y serios que su personaje para Marvel Studios.

Aunque esto no quiere decir que el actor quiere dejar completamente de lado este tipo de personajes ya que en una entrevista con el medio Collider el actor confirmó que se encuentra rodando la secuela de Juego de Espías.

“Bueno, seguro que voy a hacer la secuela de “Juego de Espías”. Lo sé a ciencia cierta porque empezamos este mismo mes. Así que me voy a Sudáfrica a hacerlo, he estado presionando durante mucho tiempo porque me encanta la primera película. Fue muy divertida. Así que vamos a hacer una secuela”, mencionó al medio.

Juego de Espías 2 espera reunir nuevamente a Bautista y Chloe Coleman, que interpretaran a JJ y Sophie otra vez, con Peter Segal de nuevo a cargo de la dirección de la nueva cinta.