Este jueves llegó a su fin la primera temporada de Peacemaker, spin-off de The Suicide Squad, ambas producidas y dirigidas por James Gunn. La serie protagonizada por John Cena ya renovó por un segundo ciclo y con el episodio final del primer ciclo, quedaron varias interrogantes para el futuro.

La producción de HBO Max ya estrenó sus primeros ocho capítulos con notables guiños para los fans y y una historia que de a poco se ganó el cariño de los usuarios, que vieron cómo Christopher Smith sobrevive a los hechos tras el Escuadrón Suicida y conocemos más de su historia y sus convicciones detrás de "acabar con cualquier hombre, mujer o niño por la paz".

Pero el episodio final dejó algunos cabos sueltos y también un increíble cameo del Universo DC, que a continuación te contamos en detalle.

¿Qué pasó en el octavo y capítulo final de la temporada 1 de Peacemaker?

¡Atención! A continuación hay spoilers de la serie Peacemaker y el octavo capítulo, no sigas leyendo si no has visto aún el episodio.

En este final los personajes se adentraron a la granja donde las Mariposas mantenían a la "vaca" (extraterreste que creaba su alimento) y buscaban teletransportarla. Con balazos y varias explosiones de los cascos de Peacemaker, el equipo logró acabar con la mayoría de las Mariposas y sus planes, aunque Harcourt (Jennifer Holland) resultó gravemente herida.

En el final Goff, la líder de las Mariposas, intenta convencer a Peacemaker de que ellos llegaron con el propósito de salvar la Tierra luego de que su planeta dejara de existir y esta iba por el mismo camino, pero Chris no quería que le hicieran daño a sus amigos y seguir matando con la justificación de la paz, así que destruyó la vaca.

Si bien el final del capítulo no dejó un gran suspenso para la segunda temporada y de alguna forma se cerraron las tramas, con Harcourt haciendo rehabilitación, Economos volviendo a trabajar a la prisión Belle Reve y Vigilante divirtiéndose aún como un niño; Adebayo reveló frente a las cámaras toda la operación encubierta, dijo que existía la Task Force X con criminales bajando sus penas y que todo era comandado por Amanda Waller, a quien no le gustó nada que su hija la traicionara.

Habrá que ver cómo esto afecta el futuro del Escuadrón Suicida y si también habrá otro proyecto de estas películas de la mano de James Gunn.

Otro de los momentos especiales es ver que Goff sigue con vida e incluso Peacemaker la alimenta. Si bien no se conocen más Mariposas vivas, que la líder de ellas aún permanezca en la Tierra hace preguntarse si en la segunda temporada volverán a salir o llegará otro villano.

Por último, si bien el papá de Peacemaker ya está muerto, se le sigue apareciendo a Chris como fantasma y en el final se sienta junto a su hijo, por lo que en los próximos capítulos (aún sin fecha de estreno) podremos ver más de esta dinámica estilo Ghost.

Las pistas sobre la segunda temporada no son muchas tras revelarse recién hace unas horas su renovación, pero el éxito de la serie y el trabajo de Gunn sin duda que volverá a sorprender.

Los cameos del final: ¿Quiénes aparecen en el último capítulo de Peacemaker?

Si tener a Amanda Waller (Viola Davis) maldiciendo a su hija no fue suficiente, el final de la primera temporada se guardó un increíble cameo.

Cuando los protagonistas logran vencer a las Mariposas y se van de la granja, aparece nada más y nada menos que la Justice League, con Superman, Wonder Woman, Aquaman y Flash. Y si bien de los dos primeros solo aparecen sus siluetas, interpretando que no pudieron conseguir a Gal Gadot y menos a Henry Cavill tras dejar el personaje por decisión de Warner, sí aparecieron los actores reales del velocista y el rey del océano.

Ezra Miller y Jason Momoa aparecen en esta escena en un tremendo cameo para el final de Peacemaker. En el momento, Chris los maldice por no llegar a tiempo, e incluso le dice a Aquaman que "lo vaya a hacer con peces".

Recordemos que durante la serie Peacemaker revela extraños rumores de varios superheroes. Aquaman responde que odia ese rumor, a su vez que Flash se ríe de él y le dice que no es un rumor.

Este pequeño pero hilarante momento vino a recordar que Peacemaker está dentro del Universo DC, que si bien está bastante afectado tras tomar caminos separados por el fracaso de la Liga de la Justicia de Joss Whedon, siguen manteniendo planes para Wonder Woman, Flash y Aquaman.