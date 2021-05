Gal Gadot confirma amenazas de Joss Whedon: "Dijo que si hacía algo, haría mi carrera miserable"

La estrella de Wonder Woman, Gal Gadot, asegura que el director Joss Wheadon amenazó con destruir su carrera.

Esta no sería la primera denuncia en contra del conocido director, hace algunos meses, la estrella de la Liga de la Justicia, Ray Fisher, habló sobre su experiencia con Whedon mientras trabajaba en el filme de 2017, y señaló en una extensa entrevista que Gal Gadot junto con la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins, también habían tenido desencuentros con él.

Recientemente en una nueva entrevista para N12 de Israel, Gadot confirma los dichos de Fisher señalando que Whedon amenazó con dañar su carrera cuando pidió hacer cambios en su personaje.

"De alguna manera amenazó mi carrera y dijo que si hacía algo, haría mi carrera miserable y yo simplemente me encargué de eso", dijo Gadot en la entrevista.

En la entrevista anterior de Fisher con The Hollywood Reporter, el actor compartió que Gadot y Jenkins tuvieron que pelear para que elementos del personaje de Wonder Woman se mantuvieran o cambiarían en la versión de Wheadon de la superheroína.

THR señaló en la entrevista de Fisher sobre lo ocurrido con Gal que "una fuente bien informada dice que Gadot tenía múltiples preocupaciones con la versión revisada de la película, incluidos los problemas de que su personaje fuera más agresivo que su personaje en Wonder Woman. Quería hacer que el personaje fluyera de una película a la siguiente'", indicó el informe. "El mayor choque, dicen las fuentes, se produjo cuando Whedon presionó a Gadot para que grabara líneas que no le gustaban, amenazó con dañar la carrera de Gadot y menospreció a la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins".

Hace algunos meses, Gal habló sobre el tema tras las denuncias de el actor de la Liga de La Justicia sobre maltrato en el set. "Estoy feliz de que Ray salga y diga su verdad( ..) No estaba allí con los muchachos cuando dispararon con Joss Whedon; tuve mi propia experiencia con él, que no fue la mejor, pero me ocupé de eso allí y cuando sucedió. Lo llevé a los superiores y ellos se encargaron de ello. Pero estoy feliz de que Ray suba y diga su verdad". señaló la actriz a LA Times.

Sumando a las denuncias contra Whedon, hace algunos meses, la actriz de Buffy la Caza Vampiros, Charisma Carpenter, denunció al director de despedirla por quedar embarazada y de malos tratos dentro del set, recibiendo el apoyo de sus compañeros de elenco.