Directora de "Wonder Woman 1984" confiesa por qué no quiere trabajar con Marvel

La directora de "Wonder Woman 1984", Patty Jenkins, reveló las razones que tiene para no trabajar con Marvel para adaptaciones cinematográficas de sus superhéroes, incluso a pesar de que la han llamado para hacerse cargo de alguna de sus películas.

En conversación con la revista francesa Premiere, aseguró que "me cae muy bien la gente que trabaja allí (en Marvel), pero ellos quieren el control total de sus películas. El director está bajo control".

Jenkins advierte que quizás no es imposible trabajar así, por eso apunta que "sí, puede pasar. Además, eso evidencia inmediatamente si un director no puede imponer su visión. Cuando esto sucede, me da la impresión de que están haciendo un trabajo distinto al mío".

Patty Jenkins junto a Gal Gadot, en el set de "Wonder Woman".

Por eso, desde la vereda de al frente, Jenkis sostuvo que "con 'Wonder Woman 1984', creo que hice exactamente lo que quise. Y luego, todo lo que una película de superhñeroes necesita llega de manera natural".

"Me encanta filmar grandes escenas de acción enfrentadas a grandiosas locaciones. Realmente lo disfruto", puntualizó.

Jenkins también reveló que prefirió desechar la idea de hacerse cargo de una película sobre la "Liga de la Justicia", ya que no le llama la atención trabajar con "demasiados personajes".

Las declaraciones de Jenkins no son gratuitas. En su momento, Marvel la llamó para dirigir "Thor: The Dark World", pero a ella no le gustó el guión que buscaban poner en pantalla y decidió pasar del proyecto. El tiempo le dio la razón a Jenkins, ya que la secuela cinematográfica para el llamado "Dios del Trueno" es considerada por la crítica y los fanáticos como una de las peores entregas de la franquicia.

Además, si bien en Marvel tienden a trabajar con directores de manera recurrente, por otro lado también están los antecedentes de Scott Derrickson, por el lado de "Doctor Strange", y Edgar Wright, en el caso de "Ant-Man", quienes han abandonado los proyectos debido a -¡sorpresa!- "diferencias creativas con el estudio".