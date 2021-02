Charisma Carpenter denuncia a Joss Whedon por abuso de poder en el set de Buffy la Casavampiros

La actriz ha detallado el abuso y el ambiente "tóxico” y “hostil” que supuestamente sufrió a manos del creador de Buffy la Casavampiros, Joss Whedon, en una serie de publicaciones a través de s cuenta de Instagram con el hastagh yo apoyo a Ray Fisher.

Ray Fisher, quien interpretó a Cyborg en la película de superhéroes la Liga de la Justicia, ha acusado a Whedon de comportamiento "grosero, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable". El actor también afirmó que el presidente de DC, Geoff Johns, permitió dicha conducta. WarnerMedia ordenó una investigación interna tras las denuncias.

Carpenter ha hablado durante años la mala experiencia que tuvo mientras filmaba la popular serie de misterios, sin embargo ahora, la actriz detalló todo lo ocurrido en la serie.

"Durante casi dos décadas, me he mordido la lengua e incluso he dado excusas por ciertos eventos que me traumatizan hasta el día de hoy" comienza diciendo.

Luego continua señalando que el director realizaba los desafortunados comentarios en presencia de sus colegas."Joss Whedon abusó de su poder en numerosas ocasiones mientras trabajaba en los sets de Buffy the Vampire Slayer y Angel. Mientras él encontraba divertida su mala conducta, solo sirvió para intensificar mi ansiedad por el desempeño, desempoderarme y alejarme de mis compañeros. Los inquietantes incidentes desencadenaron una condición física crónica que aún sufro. Con el corazón palpitante y apesadumbrado, digo que me las arreglé de forma aislada y, a veces, de forma destructiva".

"El verano pasado, cuando Ray Fisher acusó públicamente a Joss de comportamiento abusivo y poco profesional hacia el elenco y el equipo durante las nuevas filmaciones del set de la Liga de la Justicia en 2017, me desanimó. Joss tiene un historial de ser casualmente cruel. Ha creado entornos de trabajo hostiles y tóxicos desde el comienzo de su carrera. Lo sé porque lo experimenté de primera mano. Repetidamente".

"Como sus continuas amenazas pasivo-agresivas de despedirme, lo que causa estragos en la autoestima de un joven actor. Y llamándome cruelmente 'gorda' frente a mis colegas cuando tenía cuatro meses de embarazo y pesaba 126 libras. Era malo y cruel, menospreciaba a los demás abiertamente y, a menudo, tenía favoritos, poniendo a las personas entre sí para competir y competir por su atención y aprobación".

"Me llamó para una reunión para interrogarme y reprenderme con respecto a un tatuaje de rosario que me hice para ayudarme a sentirme más arraigada espiritualmente en un clima laboral cada vez más volátil que me afectaba físicamente."

"Joss rechazó intencionalmente varias llamadas de mis agentes, por lo que fue imposible conectarme con él para contarle la noticia de que estaba embarazada. Finalmente, una vez que Joss se enteró de la situación, solicitó una reunión conmigo. En esa reunión a puertas cerradas, me preguntó si 'me lo iba a quedar' y manipuló como arma mi fe y mi feminidad en mi contra. Procedió a atacar a mi personaje, burlarse de mis creencias religiosas, acusarme de sabotear el programa y luego me despidió sin ceremonias la temporada siguiente una vez que di a luz" se lee en la primera parte de su comunicado".

Amber Benson, quien interpretó a Tara en Buffy, apoyo publicamente a la Carpenter a través de Twitter. “Buffy era un entorno tóxico y comienza desde arriba. @AllCharisma dice la verdad y la apoyo al 100%. Hubo mucho daño durante ese tiempo y muchos de nosotros todavía lo estamos procesando más de veinte años después".