James Gunn, rompió el hielo tras los rumores del despido de Gal Gadot, la actriz interprete de Wonder Woman, debido a la cancelación de su tercera entrega, lo que dejó a muchos fans con la boca abierta. Finalmente, el director de cine se hizo notar en las redes sociales refiriéndose a este encendido rumor que estaba teniendo cada vez más fuerza, sobre todo por los antecedentes que presentaba el presidente de DC Studios con sus cancelaciones anteriores.

¿Qué dijo James Gunn sobre el supuesto despido de Gal Gadot?

Todo comenzó en un comentario que realizó un fan en Instagram, sobre la estrella de Wonder Woman, Gal Gadot, quien había sido “expulsada” del DC Universe.

Al publicarse las palabras de la seguidora, James Gunn comentó lo siguiente. “No estoy seguro de dónde sacas que hemos despedido a Gal”, respondió. Contundente. Directo.

Un año bastante movido para Gunn, ya que no es la primera vez que el director reconvertido en ejecutivo de estudio responde a los fans en las redes sociales, específicamente por desmentir rumores sobre cintas suyas. Sin embargo, era importante que el presidente del estudio, se pronunciara con esto. Así pues, Gal Gadot seguirá siendo Wonder Woman en el DC Universe. O, al menos, eso parece.

¿Qué sucederá finalmente con la franquicia de Wonder Woman en el Universo DC?

James Gunn y Peter Safran aún no han respondido al cien por cien si, de hecho, Gal Gadot dejó de ser el rostro de Wonder Woman en DC Studios. Pero tampoco hay una confirmación sobre su despido. De hecho, no han dicho nada de nada a ese respecto.

La dupla ha sido bastante franca cuando se trata de lo que han planeado para la próxima era de la narrativa de DC Studios. Dando a conocer anuncios como el retiro de Henry Cavill en Superman y que era “totalmente falso” que el Batman de Robert Pattinson se integraría en este gran mundo compartido de DC.

Por tanto, podemos pensar que quizás la actriz aun sigue integrando la franquicia de la icónica mujer maravilla.