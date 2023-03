¿Aparece Gal Gadot? Shazam 2 revela cómo se dio el cameo de Wonder Woman

Un nuevo estreno se dio en DC Universe, se trata de la cinta Shazam: Fury of the Gods en los cines, el director David F. Sandberg, la cual ha sido una película bastante comentada ya que representa un indicador de lo “nuevo” que sería ahora, el universo de super héroes con James Gunn y Peter Safran en la dirección del estudio fílmico. Respecto a la película protagonizada por Zachary Levi, se presenta un cameo de Wonder Woman ¿Volverá Gal Gadot?, revisa los detalles en el siguiente título.

Shazam 2 revela un sorpresivo cameo de Wonder Woman: ¿Vuelve Gal Gadot?

La verdad es que el retorno de la actriz como la icónica Mujer Maravilla en DC Universe, no está confirmado, lo que sí, es la aparición de la artista intepretando a la miembro de La Liga de la Justicia en Shazam 2. Tras esta sorpresiva aparición, David F. Sandberg, el director del film conversó con Gamespot sobre esta idea, en donde señala que siempre se planeó que Wonder Woman apareciera en la película, al igual que Superman en el primer Shazam, un cameo que finalmente se vino abajo.

"Lo que pasó en la primera película fue que Henry Cavill iba a estar al final", dijo el director. "Luego estábamos filmando la escena y dijeron: 'Él no podrá llegar aquí. Así que filme con un suplente y luego regresaremos en una fecha posterior y simplemente filmaremos su cobertura y lo haremos". trabajar.' Entonces ese día nunca llegó".

Cuando de crear una segunda parte de Shazam con un cameo de Wonder Woman, Sandberg se encontró en una situación similar con una estrella programada para filmar una aparición especial cerca del final de la producción, y la posibilidad de que volvería a pasar desapercibido, al igual que el papel de Cavill en la primera película.

"En realidad estaba empezando a pensar que, si no la atrapamos, ¿cómo lo resolveremos?" Sandberg admitió. "¿Puede Hespera volver? Necesitamos un Dios que lo reviva".

Afortunadamente, la destacada actriz, Gadot, pudo grabar la aparición, haciendo que Shazam: Fury of the Gods sea posiblemente la última instancia que la veamos con el disfraz de Wonder Woman.