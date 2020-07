Ray Fisher acusa a Joss Whedon de ser "abusivo y poco profesional" en el set de "Justice League"

"Justice League" vuelve a la palestra ya no de la mano de las celebraciones por la liberación del Snyder Cut, sino que por la polémica que detonó esta semana el actor Ray Fisher, quien interpreta a Cyborg en la ficción inspirada en las viñetas de DC Comics.

Fisher salió a cuestionar y criticar el rol que jugó el director Joss Whedon al interior de la producción, tras la partida de Zack Snyder por el trágico suicidio de su hija. Tras hacerse cargo de dos entregas de "Avengers", Whedon llegó para completar la película del equipo de superhéroes en la vereda contraria.

La controversia partió el lunes recién pasado, cuando Fisher publicó un video de la Comic Con de San Diego 0217 en el que aparece sentado junto a Jason Momoa valorando la figura de Whedon en el set de "Justice League", asegurando que "Joss es un gran tipo y Zack escogió a una buena persona para que viniera a terminar las cosas por él". Al momento de compartir el clip, el actor ahora escribió el tuit que "quiero tomarme un momento para retractarme fehacientemente de cada parte de esta declaración".

I’d like to take a moment to forcefully retract every bit of this statement: pic.twitter.com/1ECwwu6TG1