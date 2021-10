The Flash | ¿Cuándo se estrena la nueva película de DC protagonizada por Ezra Miller?

Hasta hoy se sabía muy poco sobre “The Flash”, la nueva película de DC protagonizada por Ezra Miller. Pero las cosas cambiaron durante la DC FanDomm 2021 de esta jornada, que entregó nuevos detalles sobre la próxima cinta del superhéroe.

La película está influenciada por el cómic “Flashpoint” y muestra cómo Barry Allen retrocede en el tiempo para evitar el asesinato de su madre, lo que trae consecuencias involuntarias a su línea temporal, creando un universo alterno.

La versión de “The Flash” de Ezra Miller debutó en “La Liga de la Justicia” de Josh Wedon, pero la película dirigida por Andy Muschietti será la primera que protagonice el actor reconocido por su interpretación en The Perks of Being a Wallflower.

Durante la DC FanDomm 2021, Miller reconoció que todavía no hay material suficiente para lanzar un tráiler de “The Flash”, aunque terminó presentando un sneak peek con importantes revelaciones. La película contará con el regreso de Ben Affleck como Batman y Michael Keaton como una versión mayor del superhéroe. Asimismo, se incluirá la participación de Sasha Calle como Supergirl.





¿Cuándo se estrena The Flash?

El estreno de “The Flash” está previsto para el 4 de noviembre de 2022 en Estados Unidos. Por tanto, los fanáticos de la película deberán esperar un poco más de un año para disfrutar de la nueva producción de DC.