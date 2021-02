Sasha Calle será Supergirl en la nueva película de The Flash y su reacción al enterarse se vuelve viral

El mundo cinematográfico de DC acaba de sumar una nueva integrante a sus filas, esto porque la adicción de Sasha Calle fue confirmada en la tarde de ayer. La actriz de origen latino interpretará a SuperGirl en la siguiente película de The Flash y la reacción de calle al enterarse de que fue seleccionada se ha vuelto viral.

Andy Muschietti el director de la cinta, señaló a Deadline: “Vi más de cuatrocientas audiciones. En Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, Colombia. El grupo de talentos fue realmente asombroso y fue muy difícil tomar una decisión, pero finalmente encontramos una actriz que estaba destinada a interpretar este papel ".

Calle es relativamente desconocida para los fanáticos de los comics, la actriz aparece en la telenovela de CBS The Young and the Restless en un papel que le valió una nominación a Joven Artista Destacada en un Drama en los Daytime Emmys. Calle también coprotagonizó la serie limitada de Youtube, Socially Awkward.

Enel universo DC, Supergirl es Kara Zor-el, prima de Superman del planeta Krypton. El personaje hizo su debut de acción en vivo en la película Supergirl de 1984 interpretada por Helen Slater, mientras que Melissa Benoist le dio vida al papel durante las seis temporadas de la serie Supergirl en The CW, así como los varios crossovers de Arrow-verse de la cadena. El casting de Calle marca la primera vez que una actriz latina usará los colores azules y rojos de Supergirl.

The Flash está protagonizada por Ezra Miller, reviviendo el papel de velocista que interpretó en Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad y Justice League.

El director del filme, compartió en redes sociales el momento en que le comunica a Calle que ella tiene el papel. "La verdad es que todavía no tenemos una respuesta, pero necesito preguntarte un par de preguntas, es parte del proceso". comienza diciendo el Andy. a lo que la actriz responde: "Por favor pregúntame, estoy muriendo por aquí, no voy a mentir".

"Puedes volar? comienza preguntando. "si es que necesitas que lo haga, jaja obvio que no". contesta Calle. "Quieres volar?" continua diciendo Muschietti. "Me gustaría". dice Calle. A lo que el director toma el traje de Supergirl y se lo muestra a la actriz. "Quizás necesitaras esto. Tú eres Supergirl, felicitaciones".