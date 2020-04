Ezra Miller: Filtran polémico video en que el actor de "The Flash" ahorca a una fan

Ezra Miller se encuentra en medio de toda unapolémica, después de que el fin de semana apareció un video en Twitter que lo mostraba ahorcando a una fanática que se acercó a saludarlo.

El incidente ocurrió en las afueras del local Prikið Kaffihús, recinto que el actor frecuenta cuando visita la ciudad de Reykjavik, Islandia.

Si bien en el clip de 7 segundo sno queda claro si el incidente es una agresión real o una jugarreta. Según confirmó una fuente del establecimiento a Variety, fue un tema serio por el que terminaron echando a Miller del lugar.

I have rewatched this video of Ezra Miller choking a woman like 50x lmfao this is y’all tone deaf cop sympathizing—style stealing narcissistic white icon? #EzraMiller pic.twitter.com/LA1PNZCIQt