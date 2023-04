¿Qué pasa con Ezra Miller? Director de The Flash revela detalles de su estado de salud

Una de las cintas más esperadas por los fanáticos de DC Universe es, The Flash, protagonizada por el intérprete Ezra Miller y dirigida por el director argentino Andrés Muschietti, está cada vez más cerca de llegar a la pantalla grande y ser visualizada por los seguidores del super héroe. Así mismo, cabe señalar que hubo momentos complejos en el proceso de realización del film, debido a que el actor, fue arrestado dos veces en Hawái: la primera vez por alterar el orden público en un karaoke, y la segunda agresión a una mujer por colarse a su casa, entre otros polémicos momentos ocurridos en 2022. Tras lo sucedido, Muschietti, reveló el estado del artista y comentó sobre los sucedido. Conoce sus dichos a continuación.

¿Qué pasa con Ezra Miller? Director de The Flash revela detalles de su salud

"Todos esperamos que mejore... Está dando los pasos para recuperarse. Está lidiando con problemas de salud mental, pero está bien", declaró el cineasta sudamericano en Entertainment Weekly, asegurando que Miller "está muy comprometido a mejorar".

Por ese mismo lado, su hermana Bárbara, productora del film, agregó que en la filmación "su compromiso con el papel fue algo que nunca habíamos visto, la disciplina en el trabajo, la voluntad (física, mental y simplemente querer ir más allá de los límites) fue simplemente increíble".

"Ezra es un actor extraordinario (...) es una de mis mejores experiencias trabajando con un actor. Es brillante. Sus contribuciones son constantes. Y también, le gusta jugar y hacer más tomas que a mí" añadió el trasandino.

¿Cuál es la sinopsis oficial de The Flash?

La sinopsis es la siguiente:

"Los universos chocan en The Flash cuando Barry usa sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los eventos del pasado. Pero cuando su intento de salvar a su familia altera el futuro sin darse cuenta, Barry queda atrapado en una realidad en la que el general Zod ha regresado amenazando con la aniquilación, y no hay superhéroes a los que recurrir; a menos que Barry pueda sacar de su retiro a un Batman muy diferente y rescatar a un kryptoniano encarcelado... aunque no al que está buscando. Para salvar el mundo en el que se encuentra y regresar al futuro que conoce, la única esperanza de Barry es correr por su vida. Pero, ¿será suficiente hacer el último sacrificio para reiniciar el universo?".

¿Cuál es el reparto de The Flash?

El elenco oficial es el siguiente:

Ezra Miller

Ben Affleck

Michael Keaton

Kiersey Clemons

Sasha Calle

Michael Shannon

Temuera Morrison

Saoirse-Monica Jackson, Rudy Mancuso y Luke Brandon Field.

¿Cuándo se estrena The Flash?

La cinta se estrena el día 16 de junio de 2023.