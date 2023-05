¡Ya está la preventa de The Flash! Cartelera y dónde comprar entradas para la película

The Flash será la encargada de reiniciar el Universo Cinematográfico de DC. La película protagonizada por Ezra Miller ha encantado a la crítica los que solo le han dado buenas reseñas.

Mientras tanto sabemos que Michael Keaton volverá a interpretar a Batman en esta película y además hace poco se nos reveló que un gran cameo nos sorprenderá en el cine.

Preventa disponible

The Flash con Ezra Miller se estrenará en los cines chilenos el próximo 15 de junio. Tristemente la cinta no contará con un pre-estreno el día anterior, así que aquellos que quieran verla antes no tendrán la oportunidad.

Desde el día de ayer Cinépolis Chile tiene disponible la preventa de entradas para el estreno del jueves 15 de junio, De momento Cinépolis es el único cine que cuenta con preventa ya que Cineplanet y Cinemark aún no inician preventas.

Para comprar tus entradas para el estreno de Flash solo tienes que ingresar AQUÍ a Cinépolis y conseguir tickets para la función que más te acomode.

Impresionante tráiler final

Por su pronto estreno en cines, Flash ya lanzó su tráiler final de cara a su día de debut. En el nuevo avance podemos ver más del choque de mundos que provocará Barry al viajar en el tiempo para arreglar el pasado.

Con más vistazos a Michael Keaton y Ben Affleck el hype para la película se hace ver con estas imágenes.

Mientras esperamos su estreno, está es la sinopsis oficial de The Flash:

“Los mundos chocan en ” Flash” cuando Barry utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo con el fin de cambiar los acontecimientos del pasado. Pero cuando su intento de salvar a su familia altera inadvertidamente el futuro, Barry queda atrapado en una realidad en la que el General Zod ha regresado, amenazando con la aniquilación, y no hay superhéroes a quien recurrir. A menos que Barry consiga sacar de su retiro a un Batman muy diferente y rescatar a un kriptoniano encarcelado… aunque no sea el que está buscando. En última instancia, para salvar el mundo en el que se encuentra y volver al futuro que conoce, la única esperanza de Barry es correr por su vida. Pero, ¿bastará con hacer el sacrificio definitivo para reiniciar el universo?”.