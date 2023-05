¿Seguirá en DC? James Gunn se refiere al futuro de Ezra Miller como The Flash

El próximo 15 de junio se estrena una nueva película de DC Studios está vez corresponde a The Flash dirigida por el argentino Andrés Muschietti, en está oportunidad Flash (Barry Allen) será protagonizado por Ezra Miller que antes del estreno de la película se ha visto envuelto en diversas polémicas.

El año pasado el actor no lo pasó muy bien a pesar de interpretar a uno de los más grandes personajes de DC Universe. Miller fue arrestado dos veces en Hawái, la primera por alterar el orden público en un karaoke, y la segunda agresión a una mujer por colarse a su casa, entre otros hechos, sus cercanos señalaron que está lidiando con problemas de salud mental pero que se encuentra bien. Debido a esto desde DC Studios comentaron sobre el futuro del actor en la película del velocista.

¿Seguirá Ezra Miller interpretando a Flash en la película DC Comics?

El futuro de la saga de The Flash dependerá de la recaudación y recepción de la nueva película, y respecto al futuro de Miller como Barry Allen, James Gunn comentó que tampoco existiría una decisión final sobre el futuro del actor que interpreta Flash.

Durante la premiere de Guardianes de la Galaxia 3, Gunn comentó sobre el futuro de la cinta comentando lo siguiente “Tendremos que esperar y ver, ¿sabes? Quiero decir, veremos cómo van las cosas, así que, ya sabes”, respondió el director y ejecutivo.

¿Cuál es la sinopsis oficial de The Flash?

El tráiler de cinta ya deja ver la calidad de la película y el regreso de Batman a la pantalla grande, pero a continuación te compartimos la sinopsis de la cinta de DC Studios:

"Los universos chocan en The Flash cuando Barry usa sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los eventos del pasado. Pero cuando su intento de salvar a su familia altera el futuro sin darse cuenta, Barry queda atrapado en una realidad en la que el general Zod ha regresado amenazando con la aniquilación, y no hay superhéroes a los que recurrir; a menos que Barry pueda sacar de su retiro a un Batman muy diferente y rescatar a un kryptoniano encarcelado... aunque no al que está buscando. Para salvar el mundo en el que se encuentra y regresar al futuro que conoce, la única esperanza de Barry es correr por su vida. Pero, ¿será suficiente hacer el último sacrificio para reiniciar el universo?".