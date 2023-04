Una de las películas más esperadas del año es “The Flash”, la película que reiniciará el Universo Extendido de DC llega a las salas de los cines en junio y tendrá nuevamente a Ezra Miller como Barry Allen.

Dirigida por Andrés Muschietti nos trae de vuelta al Batman de Michael Keaton después de 30 años de interpretar al murciélago y también le da un cierre al Batman de Ben Affleck.

Mejor de lo que se esperaba

La cinta fue exhibida en la CinemaCon en Las Vegas este martes y ya se tienen las primeras impresiones de parte de la crítica especializada, la cinta ya se define como una de las mejores películas de superhéroes realizadas de todos los tiempos.

“Esta es verdaderamente una de las mejores películas de superhéroes de la historia. Crean en el hype”. @Therealsupes.

“‘The Flash’ de DC es TREMENDO! Olvídense de DC, es sin duda una de las mejores películas de superhéroes jamás realizadas. Una narración inventiva, secuencias de acción FANTÁSTICAS, gran elenco. Muchos detalles nerds. Lloré al final. Todo lo que quieres de una película de superhéroes y más”. @ErickDavis.

“Acabo de ver “The Flash” en CinemaCon. Tiene algunas cosas que no creerás y muestra mucho más de los poderes de Barry Allen. De hecho, es uno de los mejores de DC y encaja muy bien como una historia puente entre las franquicias de DCU antiguas y nuevas. También es la película de DC más divertida”, @Rob_keyes.

“Crean en el hype. Dejando a un lado las películas de Christopher Nolan, “The Flash” es la MEJOR película de DC de los últimos 30 años que pertenece a la misma conversación que Superman 78 y Batman 89. La película abre nuevos caminos increíbles en el cine de superhéroes y honra a la tradición de DC de años pasados”, @elmayimbe.

“¡Sí, “The Flash” es realmente genial! Ofrece algunos momentos notablemente emocionantes, divertidos y creativos que sentí que no había visto en un millón de otras películas de superhéroes. Me hizo sonreír desde el logotipo de Warner Bros. en la parte superior e incluso desenterre cosas inspiradas en películas que no me gustaban”, @Theerickgoldman.

Es importante mencionar que “The Flash” se estrenará en cines el próximo 16 de junio.

Nuevo tráiler

Junto con la función de prensa para “The Flash” se nos reveló un nuevo tráiler para la película que se estrenará en junio en los cines, revísalo a continuación: