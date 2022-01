The Suicide Squad | ¿De qué personaje podría ser la próxima serie de James Gunn en HBO Max?

El 2021 tuvo en los pocos cines abiertos pero también en el streaming de HBO Max uno de los más interesantes estrenos del cine de superhéroes, o en este caso, supervillanos. James Gunn reinventó y dirigió The Suicide Squad, "secuela" de la película de David Ayer y que le dio un giro notable a la hsitoria de la Task Force X.

Ahora de la mano de Peacemaker, personaje de The Suicide Squad, James Gunn volvió a cosechar éxitos en la plataforma de HBO e incluso ya se habla de una segunda temporada. Pero el director también habló sobre la opción de una segunda serie que tiene planeada dentro del mismo universo:

"Ahora estamos trabajando en algo más, otra serie de TV que está conectada a ese universo. No puedo decir nada. Está conectada a ese universo, y no creo que vaya a ser del mismo género que Peacemaker, no será tan de comedia, pero estará situada en el mismo universo”, fueron las palabras de Gunn.

Lo cierto es que son varios los personajes de The Suicide Squad y que tienen potencial para una serie spinoff. En Redgol, analizamos cuál de los personajes podría y merece tener una serie:

Atención, las siguientes líneas tienen spoilers de The Suicide Squad. Si aún lo la ves, no sigas leyendo

1. Rick Flag

Si hay alguien que merece tener otra producción es Rick Flag. El militar y soldado de Amanda Waller no había tenido una gran aparición en Suicide Squad de 2016, pero de la mano de James Gunn fue traído de regreso de una forma mucho más atractiva y con espacio para el humor.

Si bien Flag muere en la película, asesinado por Peacemaker, lo cierto es que queda bastante por contar del personaje y este spinoff podría ser una precuela de alguna historia previa del soldado interpretado por Joel Kinnaman.

2. King Shark

El mitad tiburón, mitad persona, o algo extraño nombrado por Amanda Waller como un "descendiente de un dios tiburón"; el personaje tuvo la voz de Sylvester Stallone y fue uno de los más queridos por los fans.

Prácticamente inmortal, Nanahue como se llama el antihéroe, también podría ser foco de una producción, sobre todo ya que sobrevivió a los hechos de The Suicide Squad.

3. Bloodsport

Quizás una de las posibilidades más ciertas, Bloodsport (interpretado por Idris Elba), fue el protagonista de The Suicide Squad y terminó convirtiéndose en un líder para el escuadrón, además de quedar libre en el final de la película.

Robert Dubois tuvo un crecimiento notable en la producción de Gunn y podría tener su propia serie, considerando lo fuerte del villano que hasta dejó en la UCI a Superman, como se revela al inicio de la película. Además, a Bloodsport no le causará mucha gracia saber que Peacemaker, asesino de su amigo Rick Flag, siga con vida.

4. Polka-Dot Man

Uno de los personajes más complejos y a la vez divertidos de The Suicide Squad sin duda fue Polka-Dot Man, encarnado por el actor que también estuvo en el UCM, David Dastmalchian.

Con traumas de su niñez y un enfermizo apego con su mamá, Polka fue otro de los personajes queridos de la película y que podría tener una serie, claro que tendrá que ser una precuela luego de su muerte en el final de la cinta.

5. Harley Queen

Quizás una de la situaciones probables es una serie de Harley Queen. Pero no porque no merezca tenerla, sino que el personaje de Margot Robbie ya ha adquirido una popularidad mayor, tanto así que tuvo su propia película.

El estilo de Gunn ha sido fijarse en personajes más secundarios, aunque nadie podría negar el éxito que sería tener más de Harley en el streaming.

6. Ratchatcher 2

Otra de las sorpresas de The Suicide Squad fue Ratcatcher 2, interpretada por Daniela Melchior. La actriz le dio ternura y se hizo muy querida por los fanáticos con su papel, y como sobrevive al final de la película tanto ella como su rata Sebastian, también es una fuerte candidata para tener su propia serie.

La historia con su padre, que fue interpetado en la película por Taika Waititi, o bien el cómo llegó a Estados Unidos y a ser encarcelada, podría ser una interesante historia para contar.

7. Boomerang

Bastante sorpresivo fue el desenlace de Boomerang en The Suicide Squad. Promocionado en la previa del estreno y ya con la historia de su personaje en Suicide Squad de David Ayer en 2016, el personaje interpretado pro el actor Jai Courtney murió rápidamente en la película.

Al igual que otros personajes que murieron, una precuela de Boomerang podría ser muy posible, también pensando que su enemigo Flash pronto tendrá una película que llevará a la pantalla grande el "Flashpoint".