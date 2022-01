Peacemaker acaba de estrenar su primera temporada en HBO Max y los fans comenzaron a preguntarse inmediatamente cuándo podrán disfrutar de nuevos capítulos del héroe caracterizado por John Cena.

En conversación con The Hollywood Reporter, James Gunn, el creador de la serie se refirió a una posible segunda temporada y reveló además, cual fue la serie que lo ayudó a inspirarse para la producción de esta nueva serie.

Acerca de cuándo iniciaría la producción para una eventual segunda temporada, el director de Guardianes de la Galaxia señaló: "Bueno, tendremos que ver. Creo que voy a colapsar por un tiempo después de Guardianes 3. Me estoy cansando bastante. He estado yendo bastante duro durante los últimos años, así que tendremos que ver qué sigue. Pero quiero hacer la segunda temporada de Peacemaker, así que veremos qué sucede".

Gunn señaló además que sus series favoritas tuvieron gran impacto en la creación de The PeaceMaker, entre ellas, reveló que el spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul, serie protagonizada por Bob Odenkirk, fue una inspiración para la historia.

“Es la capacidad de tomarse su tiempo para contar la historia. Tanto Saul como Chris son una especie de personajes tristes que son muy buenos en una cosa y luego muy malos en muchas otras cosas.

Asimismo, agregó: "Así que creo que realmente es solo tomar ese diálogo increíblemente inteligente, esa naturaleza relajada de la vida arraigada y luego mezclarlo con las otras cosas que quería hacer con el programa. Pero me encanta Better Call Saul. Creo que es uno de los mejores programas de televisión, si no el mejor”.

¿De qué trata Peacemaker y dónde verla?

La serie es un spin-off de Suicide Squad (Escuadrón Suicida) y continua los eventos posteriores a los de la cinta, en donde vemos a Christopher Smith / Peacemaker participando en nuevas misiones, mientras se muestra una imagen más profunda del personaje.

Revisa el tráiler a continuación.