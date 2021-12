Pamela Díaz describe con lujo de detalles la pelea entre Perla Ilich y Daniela Aránguiz: "Solo me río. Lo he pasado increíble"

Pamela Díaz en los últimos días se ha volcado a contar con lujo de detalles lo que fue la pelea entre Perla Ilich y Daniela Aránguiz en medio del set de El Discípulo del Chef, conflicto que incluso saltó de la televisión a las redes sociales.

"Está la cagá en El Discípulo del Chef", partió alertando La Fiera en un audio que mandó a Me Late mientras se continuaba alimentando el conflicto entre la gitana y la esposa de Jorge Valdivia.

En el mismo registro, de fondo, se escuchaba una agitada Rocío Marengo que indicaba "Huevo, te digo que con Pame somos dos angelitos, porque estos son terribles".

Díaz y Marengo son dos de las nuevas integrantes de la competencia gastronómica, junto con Adriana Barrientos, quien también se escuchaba en el audio detallando que "la Perla se rio de mi falta de glúteo y me tiene herida, porque me gritaba... Ahora la Perla se maquilló para renunciar".

En el mismo Me Late, Francisco Halzinki ya había resaltado que supuestamente fue "Perla quien espera a Daniela en camarines antes que comience el programa, donde surge este conflicto... Gritos, peleas, donde se dijeron prácticamente de todo".

Y en complemento a eso, intervino Luis Sandoval para añadir que "los compañeros ya estaban molestos porque estaban esperando a la compañera (Aránguiz) que no llegaba a las grabaciones, por lo tanto estaban incómodos".

"Finalmente llega Daniela Aránguiz y Perla lo que quería desde un comienzo era encararla por lo que ocurrió", postuló el periodista en referencia a los dichos en redes sociales.

Pamela Díaz: ¿Qué contó sobre la pelea entre Perla Ilich y Daniela Aránguiz?

Este viernes se conocieron más detalles de lo que ocurrió particularmente en ese momento, gracias a un nuevo testimonio de Pamela Díaz.

Comentando sus primeros días con Página 7, La Fiera aseguró que "fueron súper fuertes. Por lo menos para mí, de todo el equipo, de todos los que estaban ahí, lo pasé increíble, pero todos lo pasaron pésimo".

"Se agarraron las dos, pero así mal, como la máxima farándula de hace 15 años, como en La Granja VIP en su tiempo", aportó Pamela, dando cuenta de que prácticamente tomó palco en primera fila para apreciar el conflicto.

Es que "de verdad que todos los pasaron pésimo, con cuatro horas de retraso, todos enojados y yo decía ‘me encanta’. Disfruto todo", admitió.

Y por otro lado, aseguró que "yo no participo, me veo como cabra chica volviendo a retroceder en la estupidez".

"Obviamente si hay una situación que a mí me parece que hay que defender y conversarla, trato de hacerlo, pero no tengo nada que hacer en esas peleas. Solo me río. Lo he pasado increíble", puntualizó al medio.