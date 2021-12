Lo que pasó este jueves en El Discípulo del Chef no fue tanto una eliminación, como sí una renuncia. Uno de los participantes más respetados de la actual temporada decidió partir voluntariamente, sorprendiendo a todos: Carlos Caszely.

Resulta que en el duelo de eliminación, el equipo azul perdió en esta pasada y la chef Carolina Bazán se vio obligada a tener que eliminar a uno de sus integrantes.

Entonces, comentó: "Nunca me ha gustado estar en esta posición, ya me estaba acostumbrando a no estar acá. Dentro de todo estoy súper tranquila, creo que al principio nos costó encontrarnos, entendernos, pero ha habido una evolución gigante".

"Ustedes son los responsables de tres triunfos seguidos, eso es un súper logro", puntualizó.

El Discípulo del Chef: ¿Por qué se fue Carlos Caszely?

Fue en ese momento que la interrumpió el ídolo historico de Colo Colo para dejar en shock a todos.

Fue así que comentó "como capitán del equipo, doy un paso al frente. Cuando tenía nueve años comencé a jugar fútbol y desde muy chico me enseñaron a ganar y perder. Yo no cocino nada y decía: 'Tal vez la embarré', unas veces era así, pero otras veces acertábamos".

"Hoy me ofrezco como eliminado, porque mis compañeros son mucho mejores que yo. Estoy bien agradecido de la China", puntualizó.

Eso sí, advirtió que "lo único malo de todo eso es que en mi casa, mis hijos y mis nietos ya me han dicho 'abuelo o tata o toto', como me dicen, 'vas a tener que llegar a cocinar'. Es por lo único que no quiero irme: porque voy a tener que seguir cocinando, pero quizás no cosas tan ricas como las que hicimos con mis compañeros, pero seguramente voy a tirar la carne de nuevo a la parrilla con la sal gruesa y punto. Y voy a hacer el arroz rico, eso sí".