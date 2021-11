En un nuevo capítulo de Me Late Prime, Pamela Díaz reveló que se suma a conocida competencia culinaria y además reveló quienes son los posibles rostros que entrarían al espacio.

Mientras hablaban sobre distintos temas con sus compañeros de panel, Sergio Rojas, Andrés Caniulef y Daniel Fuenzalida, la Fiera irrumpió para contar que empezará pronto a grabar para El Discípulo del Chef.

"Parto grabando el martes (...) lo único que les pido altiro es que los chefs no me retén, porque a mi me da risa", comentó Díaz.

Rojas también le dio tips para que pueda mantenerse en la competencia. "Tienes que ser puntual, no puedes cambiar los días, tienes que ser muy responsable". Caniulef agregó: "El tiempo de cocción tiene que ser el que te dan, no porque te aburriste lo vas a sacar".

La Fiera reveló que entran más famosos a la competencia. "Me parece que llamaron a la Fran (García-Huidobro), Jordi (Castell) (...) no se quien más, pero ya voy a saber y ahí les hago un en vivo".

Sobre a qué equipo se integraba, y si sería compañera de Daniela Aránguiz, Díaz señaló: "Es que tengo que hacer un equipo y con la Daniela no me cae bien, no creo".

El que también estaría entre los nuevos rostros que ingresan a la competencia es Joche Bibbó, conocido chico reality y panelista de Zona de Estrellas que a través de sus redes sociales compartió un video en donde sale con la camiseta del equipo azul.

Al igual que en las temporadas anteriores de la competencia los pupilos participaran de la mano de un conocido chef quien será el mentor del equipo y será quien decida quienes siguen en competencia.

Los mentores son los conocidos chefs Carolina Bazán, Sergi Arola y Ennio Carota

¿Quiénes son los competidores de la nueva temporada?

Equipo Verde: Daniela Aránguiz, Karen Bejarano, Perla Ilic, Ignacio Garmendia, Kathy Orellana, Patricio Sotomayor y Rodrigo Goldberg.

Equipo Rojo: Carlos Díaz, Kurt Carrera, Paola Troncoso, María José Quiroz, Miguelito, Vanessa Borghi y Marlén Olivari.

Equipo Azul: Carlos Caszely, Princesa Alba, Francisca Undurraga, Elizabeth Toro, Bruno Zaretti, Arturo Longton y Marcelo "Toby" Vega