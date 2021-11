Sergio Rojas hizo un lapidario análisis del momento televisivo que protagonizó la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y el periodista José Antonio Neme, en medio de Mucho Gusto, cuando la autoridad desarmó a su interlocutor criticándole un acto de machismo que tuvo en pantalla.

"Yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací, me puedes llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago, que es el cargo que tengo por elección popular", le dijo Hassler a Neme en su propio programa cuando fue invitada a una entrevista.

En el panel de Me Late debatieron en torno al episodios, momento en el que valoraron la acción de la alcaldesa, pero condenaron lo que vino después como hacer festín de sucedido, recibiendo poleras con la frase "No soy tu hija, no soy tu mami".

En medio de la conversación, Sergio Rojas comentó que "yo hablé con él (Neme) y me dijo que no estaba molesto por esto de la polera. A mí de forma personal me parece que Irací cruza la línea de poner un tema en discusión que me parecía sumamente plausible, a transformarlo en un show barato discotequero".

"Esto de la polera es absolutamente innecesario. Empaña el mensaje", remató.

Por otro lado, Rojas argumentó que "yo siento que está bien poner el punto, pero esto me parece que es farandulizarlo absolutamente".

Sus compañeros le recalcaron que la alcaldesa podía hacerlo, sea lo que sea que se diga.

"Puede, pero no debe", les espetó Rojas. "Ella lo hace patente y te dice 'estás hablando con la máxima autoridad, necesito que me llames por mi nombre o por mi cargo'. Yo creo que hasta ahí estaba perfecto el discurso de la alcaldesa".

"¿Pero Neme la invitó a tomar café?", le cuestionaron de vuelta. Rojas entonces insistió: "sí, es que en el mundo de Neme no entendió hasta que se lo refregó absolutamente en la cara y él pide las disculpas. Yo hable con José Antonio y lo que me dijo fue es 'si yo le hubiera respondido lo que tenía ganas de responderle, la historia habría sido muy distinta'".

"Él tenía ganas de ahondar, si se querían poner temas en la mesa, a él le parece que hay temas mucho más importantes. Que están alrededor de la alcaldía, alrededor del partido de la alcaldesa o del funcionamiento de la misma'. Lo que dijo fue 'yo intenté aplacar los ánimos más que encenderlos'", contó también Sergio.

Sergio Rojas: ¿Qué dijo de la alcaldesa De Santiago Iracía Hassler?

Más tarde intervino Luis Sandoval para especificar que "lo que a mí me dicen desde las fuentes de Mega es que a la alcaldesa se le invitó, pero ella no quería asistir al programa, porque estaba bastante molesta".

"Entonces, la producción insistió bastante y le dijeron que Neme le iba a pedir disculpas, como que fue un acuerdo. Pero, ella en el momento en que está en el estudio y José Antonio le dice 'pucha, yo sé que la alcaldesa está muy molesta', ahí parte al tiro con la metralleta diciéndole 'yo no soy tu hija, no soy tu mami'", especificó.

En ese momento intervino Sergio para lanzarse con su tajante opinión: "Dios me perdone, la virgen también y Santa Guadalupe, pero a la mujer le gusta el show".

"Si tú me dices a mí que una alcaldesa, una figura pública, no le gusta el show televisivo, no va con el discurso más que aprendido y después a ponerse la polera. No. Le gusta el show", remató.