El conductor de Me Late confirmó el incidente en medio del programa de TV+.

El conductor de Me Late Daniel Fuenzalida terminó confesando en medio de su propio programa que la actriz Lorena Bosch le chocó su auto, pero el terminó "haciéndose el loco" y restándole importancia al incidente.

Resulta que durante la pauta del programa de TV+, comentaban la particular actitud que tuvo Loreto Aravena durante su paso por Pecados Digitales de Mega, cuando Fuenzalida hizo memoria sobre lo agradable que en contaba el personaje de esa actriz pero también el que hacía Bosch en la teleserie de Canal 13 Soltera Otra Vez.

"A mí me gustaba tanto en Soltera Otra Vez. ¿Cómo se llamaba el personaje?", dijo Fuenzalida, defendiendo a Aravena.

"No te gustaba, te pasaban otras cosas con ella", interrumpió Sergio Rojas. Y Paula Escobar complementó: "la Sussy".

Entonces, Fuenzalida continuó: "Ella y... La Sussy, esa... Ella y la niña Bosch. Oooyeee".

"¿La que te chocó el auto?", arremetió Sergio. "Todavía me lo debe", aseguró entre risas coquetas Daniel Fuenzalida.

"¡¿Tú crees que se lo va a cobrar?! Naaaadaaaa", insistió Rojas. "La otra le pegó una meneá de caderas y el otro ahí quedó".

Fuenzalida aclaró, ya medio sonrojado, que "me dijo 'uyyy, te choqué el auto' y yo le dije 'no importa, no importa'".

Si bien Fuenzalida y Bosch no coinciden en el mundo de la televisión, sí se han topado en el rubro de la radio, ya que ambos trabajan para el conglomerado Iberoamerican Radio. El conductor de Me Late ese voz de Radio Activa, mientras que Bosch hace lo propio en Radio Concierto.