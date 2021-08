La destacada actriz nacional Lorena Bosch estuvo presente en un nuevo episodio de La Divina Comida, espacio gastronómico y de conversación de CHV, en donde recordó distintos momentos de su vida personal y profesional.

Entre los invitados al espacio se encontraban el exchico reality Mario Ortega; el actor Sebastián Layseca; y la candidata a diputada por el distrito 10 Emilia Schneider.

Cuando fue el turno de la intérprete de ser anfitriona, la actriz de ``Soltera Otra vez'' se emocionó con una de los regalos de sus invitados, revelando una lamentable noticia.

“No voy hace muchos años a la montaña, pero esquío desde que aprendí a caminar, de ahí que me subieron a los palos. Me llevaba mi papá, él hacía montaña”, comenzó señalando sobre uno de los regalos que recibió, unos guantes de esquí.

La actriz comentó que su padre le enseñó la disciplina dentro de la diversión. "Eso me quedó guardado forever. Una vez se me quedaron los guantes, cuando era adolescente, y fue como ‘cagaste’. Dijo ‘voy a ver cuánto aguanta’, y terminó yendo a comprarme guantes, pero esquié un rato a mano pelada y nunca más se me olvidaron", indicó.

“Murió este año, así que ando un poco sensible, te imaginarás. Partió hace poquito (…) así que esto me trajo bonitos recuerdos, fue un bonito regalo”, cerró la actriz visiblemente emocionada.