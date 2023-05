¿Llega un nuevo galán? Never Have i Ever estrena el tráiler de su temporada final

Una de las series más populares de Netflix es “Never Have I Ever”, protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan en el papel de Devi, la serie tristemente llegará a su final con el estreno de cuarta temporada.

Como pasa en las series de adolescentes, los finales llegan en el último año de secundaria y con la nueva temporada de “Yo, Nunca” veremos como la historia de Devi y sus amigas finaliza en lo alto y quizás con un nuevo amor a la vista.

Tenemos tráiler

Luego de que al final de la tercera temporada Devi le pidiera a Ben tener relaciones la cuarta temporada comenzará con los hechos ocurridos justo después lo que dará el puntapié inicial al final de la historia con su último año entre tres amores nuevamente.

Debido al estreno del nuevo ciclo que se dará el próximo 8 de junio, Netflix nos entregó un tráiler para la cuarta parte, el que puedes revisar a continuación:

Con sus amigas, nuevos amores y el término de la secundaria veremos a Devi en una última historia de amor antes de que deje atrás la escuela para emprender su viaje a la universidad en su sueño por entrar a Princeton.

Además, veremos el regreso de uno de los personajes que terminó la secundaria el año pasado, Paxton, quién no sabemos qué hará en está nueva temporada.

De momento solo nos queda esperar el estreno de la cuarta parte de "Never Have I Ever" en Netflix en junio para saber más sobre la historia, la que contará con 10 nuevos episodios los que se encontrarán disponibles el próximo 8 de junio en Netflix.

Recuerda que para hacer más amena la espera puedes ver las tres primeras temporadas en Netflix las que se encuentran disponibles con sus 30 episodios completos.