¡Falta poco! Never Have I Ever revela la fecha de estreno de su cuarta temporada

Never Have i Ever, la serie creada por la estrella de The Office Mindy Kaling y Lang Fisher, arribó hace algunos meses a la plataforma de Netflix con su esperada tercera temporada, la cual dio un inesperado giro al triángulo amoroso compuesto por Devi, Paxton y Ben.

La serie protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan fue renovada para una cuarta temporada, sin embargo, aún no se revelaba la fecha de estreno, hasta ahora.

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada?

Netflix reveló que la temporada final de Never Have i Ever llegará a la pantalla el próximo 8 de junio.

¿Por qué la serie termina con su cuarta temporada?

El nuevo ciclo fue filmado con anticipación. En conversación con EW, el co-creador de la ficción, Lang Fisher, señaló: "Es difícil cuando tienes un programa en la escuela secundaria, porque no puedes mantenerlos en la escuela secundaria para siempre".

La decisión de terminar la serie con la próxima entrega se debe a que la serie tiene lugar en la secundaria, por lo que luego de la graduación de los protagonistas consideraban que sería difícil mantener la historia y a los personajes juntos.

"El elenco envejece cada vez más. Luego empiezas a tener, como, 30 años de edad que van a la escuela secundaria y es difícil llevarlos a la universidad. Creo que sentimos que esto es todo, esto es bueno. Podemos decir esto cuento y terminarlo de la manera que queremos con una nota alta y realmente terminar el último año y se sentirá satisfactorio", expresó Fisher.

Quien luego agregó: "Se siente falso que todos vayan a la universidad juntos. O tienes que presentar un equipo completamente nuevo de personajes que a nadie le importa. Es un movimiento difícil de hacer".

Asimismo agrega: "Aún no hemos editado el final, pero estoy muy entusiasmado. Creo que el final de la serie será muy satisfactorio para la gente".

Acerca de el final Mindy Kaling señala: "Desearía que pudiéramos hacer el programa hasta que tengan 50 años. Es tan difícil lanzar un programa, tan difícil encontrar talento que sea tan bueno, y la verdad es que seguiría a Devi hasta el día de su muerte".