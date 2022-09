Never Have I Ever | ¿Estará Paxton en la cuarta temporada de la serie de Netflix?

Never Have i Ever, la serie creada por la estrella de The Office, Mindy Kaling, y Lang Fisher, arribó recientemente a la plataforma de Netflix con su esperada tercera temporada, la cual dio un nuevo giro a la compleja relación entre Devi, Paxton y Ben.

A pesar de que la serie fue renovada para una cuarta entrega, esa será la última de la divertida historia protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan.

Por lo mismo, muchos seguidores se preguntan si Paxton (Darren Barnet), quien se graduó al final de la tercera temporada, estará presente en la última entrega, especialmente por la decisión que tomó Devi respecto a su vida amorosa en donde tras tres temporadas del triángulo amoroso central de la serie, la joven decidió darse una oportunidad con Ben (Jaren Lewison).

¿Estará Paxton en la cuarta temporada de Never Have i Ever?

Afortunadamente para los fans del querido personaje, Paxton estará de regreso en la entrega final. La noticia fue confirmada durante TUDUM, el evento de Netflix, en donde se señaló que el joven será parte fundamental del cierre de la historia.