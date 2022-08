Never Have I Ever 4 | ¿Habrá una cuarta temporada de la serie en Netflix?

El pasado viernes debutó, en Netflix, la tercera temporada de Never Have I Ever, la serie que retrata la vida de Devi, una adolescente india-estadounidense que quiere mejorar su popularidad en la secundaria pero la vida no se lo pondrá fácil.

Protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan, los nuevos capítulos mostraron el nuevo noviazgo entre la joven y Paxton, luego de los múltiples problemas que dejó la segunda entrega cuando Devi decidió intentar tener dos relaciones al mismo tiempo.

Ahora que ya no está soltera, todo parece que se ha arreglado en su vida, sin embargo, los jóvenes deberán aprender que el amor conlleva dosis de autodescubrimiento y bastante drama en el camino.

Además de Ramakrishnan, Lee Rodríguez, Ramona Young, Megan Suri, Jaren Lewison, Darren Bernet y Benjamin Norris también volvieron a la serie.

Si bien, recientemente se estrenaron los nuevos episodios, los fanáticos ya preguntan si la producción tendrá una cuarta temporada en el servicio de streaming.

¿Tendrá Never Have I Ever una cuarta temporada?

La buena noticia para los fans es que Never Have I Ever si tendrá una cuarta temporada, aunque esta será la última de la serie adolescente en Netflix.

Por ahora, no se conoce la fecha de estreno de la cuarta entrega pero se especula que podría llegar a mediados del próximo año.