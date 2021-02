"Casi me mata": Nano Calderón revela en Instagram el gran susto que pasó durante sus vacaciones en México

Hernán Calderón hijo, más conocido como Nano, actualmente se encuentra pasando sus vacaciones en México junto a su polola, Rebeca Naranjo.

Algunos pueden pensar que todo va de maravilla en la vida del hijo de Raquel Argandoña, no obstante, están bastante equivocados. Esto debido a que en las últimas horas, el hermano de Kel reveló mediante sus historias de Instagram que pasó un pequeño "susto" que pasó por culpa de una mono.

Según muestra las imagénes y videos que publicó Nano, el simio le lanzó un tronco de un árbol desde las alturas, que gracias a los reflejos de Calderón, no cayó sobre su cabeza. “Un mono me tiró un tronco (...) casi me mata", señaló.

Revisa a continuación el registro:

Registro de mono que le tira un tronco a Nano Calderón (1)

Registro de mono que le tira un tronco a Nano Calderón (2)

Nano Calderón con monos en sus vacaciones en México (1)