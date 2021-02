¿Indirecta para Kel? Maca Badilla lanza rudo mensaje sobre el cuidado de "una amiga de verdad"

Las rencillas no paran y ahora Maca Badilla parece no estar dispuesta a dejar atrás la polémica que la tuvo enfrentada a Kel Calderón y que incluso terminó salpicando a Cote López.

Tras acudir en ayuda de los damnificados del Cajón del Maipo, Badilla inició un conflicto con la hija de Raquel Argandoña supuestamente por haberla dejado de lado para promocionar una nueva línea de maquillaje con López.

La esposa del Mago Jiménez apareció para entregar su versión, mientras Badilla era prácticamente masacrada por los seguidores de Kel, fustigándola por hacer público el desencuentro entre ambas.

Más allá de las duras acusaciones que pesaron en su contra, la hermana de Nano Calderón salió al paso de la polémica de manera diplomática y prácticamente la pulverizó.

"Yo siempre he pensado que para pelear se necesitan dos, y yo no estoy interesada en eso ni meterme en este cahuín. Les deseo lo mejor a ambas, tanto a Maca como a Coté, que lamentablemente jamás he tenido la suerte de conocer en persona", fue la declaración que le entregó a Glamorama.

Pero ahora, Maca Badilla sopló entre las cenizas de las declaraciones cruzadas y aún habían brasas. En un video que fue rescatado de una historia de Instagram por la cuenta @rvinews, se ve a la periodista recibiendo una planta y lanzando una quemante declaración.

"La voy a cuidar como una amiga de verdad, porque o si no se va a marchitar y se va a podrir como las amigas que no son de verdad", lamentó.

Esta es la controversial publicación: