"Aires de diva": Cote López entrega su versión sobre polémica pelea entre Kel Calderón y Maca Badilla

Cote López salió al paso de la más reciente polémica que la tiene como protagonista, junto a Kel Calderón y a Maca Badilla, las dos amigas que se pelearon después de acudir en ayuda de los damnificados por el aluvión en el Cajón del Maipo.

La nueva polémica cobró nueva fuerza cuando la periodista Cecilia Gutiérrez entregó detalles sobre lo que habría gestado la confrontación entre la hija de Raquel Argandoña y la ex periodista de Canal 13: supuestamente Badilla unió fuerzas con Cote López para lanzar una próxima línea de maquillaje llamada Cló y tal vínculo habría detonado la ira de la ex de Pangal Andrade.

Gutiérrez indicó que Kel "le dice que la Coté López siempre le ha querido copiar a ella, que se ha dado cuenta que le copia todo lo que ella hace, incluso las fotos de Instagram y los discursos sociales que ella ha dado".

A eso se sumó que la hermana de Nano "siempre ningunea a Coté López, tratándola que era la 'vedette de Morandé con compañía'” y otras palabras de "grueso calibre", y que hasta el momento nadie se atreve a difundir.

En tanto, este sábado Mira lo que hizo publicó declaraciones en las que Badilla indicó: "Mi 'amiga Kel', en lugar de ponerse contenta porque yo estaba creciendo, me dijo 'las voy a hundir'".

Kel Calderon y Maca Badilla, las protagonistas de la polémica pelea que ahora también sumó a Cote López.

Antes de que el asunto se ponga más confuso, la esposa del Mago Jiménez decidió salir a dar la cara y explicar su perspectiva sobre toda esta trifulca virtual, por medio de sus historias de Instagram.

"De esto me han llamado, me han escrito todos los diarios, pero mal, todos estos días. Yo en la vida hablo y creo que ya lo saben: me cargan los cahuines", partió diciendo López respondiéndole a una de sus seguidoras que le preguntó por la polémica.

Luego se lanzó a hacer un monólogo que pasamos a revisar tal y como salió de la boca de Cote López:

"Voy a hablar para dejar un poquito más claro esto, porque no voy a dar ninguna entrevista porque además en las cuestiones te cambian lo que decí y todo. Entonces, acá prefiero dejarlo súper claro.

"A ver, cuando yo llegué a Chile, este mismo cuento de Kel Calderón a mí me lo preguntaban todos los diarios y todos, porque a mí también me habían contado dentro de Mac y otras personas que habían trabajado con ella, que era un poco difícil. De hecho, tenían un miedo terrible de decirle que íbamos a hacer el labial conmigo y todo. Y que aires de diva, etc., etc.

"Pero, yo, siempre que me preguntaron dije 'no tengo ningún problema', porque la verdad es que no tengo ningún problema con nadie, así que si la gente lo tiene conmigo no es mi problema. Pero yo, jamás. Y no quiero ataos con ella, ni cahuines, ni ninguna de estas cuestiones. Por eso voy a hablar.

"A mí la Maca jamás en la vida me dijo algo de ella. Nunca, de las cosas que ella decía. Sí me las dijeron otras personas, pero ella nunca me las dijo. Nunca habló mal de ella tampoco, de hecho.

"Por otro lado, también me dicen '¿no te da miedo de que pueda hablar mal?' A mí me da lo mismo, porque yo estoy completamente segura de que no existe ninguna persona en el mundo que pueda decir que yo hablé mal de una persona, porque jamás en la vida he hablado mal de una persona. Nunca. Pero nunca. Nada

"Entonces, lo que quiero explicar un poco es por qué la Maca habló, porque vi que la estaban haciendo pero pebre y creo que no se entendió un poco. Lo que pasó acá fue que, claro, como a Kel le molestó el hecho de que ella iba a hacer los cosméticos conmigo… -se interrumpe abruptamente la historia y comienza una nueva-.

"Para resumir, porque qué lata esta cuestión, ella iba a hacer cosméticos y según ella que la Maca le había copiado la idea, no sé en verdad, pero yo a la Maca le pedí esto hace mucho tiempo. Tenía la idea hace siglos. No tenía idea de que ella quería hacer cosméticos. La cosa es que le dijo cosas como que 'las voy a hundir', que sus cosméticos son de farmacia, que 'yo voy a salir primero'. A mí me da lo mismo, yo de verdad de corazón que le vaya la raja, maravilloso, que venda todos y si tiene que salir primero, que salga primero.

"Te lo juro, siento que es una pelea de 5 años. Me da vergüenza. Pero no me metan a mí en estas cuestiones. Si yo no tengo nada que ver. Y la Maca por lo que habló fue porque, para cambiar esta historia, empezaron a inventar por atrás diciendo que ella se había metido con alguien y cosas así. Empezaron a hablar mal de la Maca y que eso iba a salir en los diarios…

"Entonces, los periodistas preguntaban de esto, de un tema de platas y no sé qué, y la verdad la Maca estaba pa la cagá, porque la Maca la consideraba su amiga y la bloqueó de no sé pos, de Instagram, de WhatsApp, la sacó de Redes en Caja, que era lo que más le dolía, cachai, porque mezclaban las cosas.

"Y, además, sobre todo, el hecho de que su amiga, full sonoridad y todo el tema femenino, no se alegrara de que a ella le estaba yendo bien po. La Maca no tenía pega, entonces, tenía una pega nueva y al final el punto fue eso. La Maca en el fondo igual es la víctima y ahora todos están hablando pestes de ella. En el fondo, ella tuvo que hablar solamente para defenderse, porque igual es penca que salgan diciéndote así como que tú eres la mala y que le estás robando el pololo. No sé, unos enredos pero fatales. Yo en verdad no cacho, porque no veo estas cuestiones. Solamente quería decirle la verdad, como son las cosas. Eso. Y fin."