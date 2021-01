¡Bombazo! Aseguran que Kike Morandé no volverá a la animación de "Morandé con Compañía"

Un bombazo fue el que dejó caer la tarde de este miércoles el programa de TV+ "Me Late" al asegurar que Kike Morandé retomará la animación de "Morandé con Compañía", cuando el espacio retorne a las pantallas de Mega en marzo próximo.

Hace un par de semanas, "Miguelito" ya había comentado que estaban trabajando en la vuelta a la pantalla del espacio de entretención. "El programa sigue, así que no hay problema, en marzo continúa con su temporada 2021", dijo en esa oportunidad.

Lo mismo recalcaron en "Me Late": se está gestionando la creación de nuevos capítulos después de que el estelar sobrevivió el 2020 con capítulos repetidos. Sin embargo, Luis Sandoval aseguró que Kike Morandé "le comunica al equipo que vuelve Morandé con compañía, pero que él no volvería como animador".

Esto a propósito de que teniendo ya 66 años, Francisco Javier "se sentía realmente cansado para seguir frente a las cámaras".

Sandoval luego citó a otras fuentes que también le resaltaron que "el canal le sugirió a Kike que no siguiera en pantalla después de múltiples funas que ha sufrido", tal como ya pasó con Patricia Maldonado, José Miguel Viñuela o Karol Lucero, quienes quedaron fuera de pantalla tras la revuelta social debido a la condena de la gente. La idea sería justamente "para que su imagen no se vea dañada".

A eso se suma que Vanessa Borghi tampoco continuará en el nuevo "Morandé", incluso "aunque la llamasen para ser parte del programa".

Desde "Me Late" también aseguraron que Mega está evaluando a Fernando Godoy como uno de los posibles candidatos para reemplazar al Kike en la animación.

En tanto, la productora de "Morandé con Compañía", Ina Saez, le comentó a Daniel Fuenzalida que en estos momentos "estamos de cabeza trabajando en Got Talent Chile, por lo que no me voy a referir a Morandé".

Además de que, en respuesta a la información entregada por Sandoval, Saez recalcó que "no hay ninguna respuesta del canal sobre que el Kike de un paso al costado de la pantalla" y advirtió que las novedades las darán a conocer próximamente.