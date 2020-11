Patricia Maldonado tras confirmar salida de Mega: "No tengo remordimientos de conciencia"

Este martes se conoció que Patricia Maldonado no verá renovado su contrato en Mega y que por lo mismo dejará de formar parte del canal privado a fin de año. Ahora, la también cantante salió al paso de cualquier especulación para entregar su versión de lo ocurrido.

En declaraciones al portal Candy.cl, Maldonado explicó que "cuando yo renové hace tres años atrás, yo sabía que esta renovación para mí era la última. Lo manifesté a la gente con la que cerré mi contrato. Les dije 'yo creo que es el último contrato de levantarme a las cinco de la mañana'".

"Además, sabía que desde ese minuto los contratos se renovarían anualmente, la mayoría de los canales empezaron a hacer eso. Como está la televisión hoy en día, ¿quién se quiere meter en un forro a tres años?", cuestionó.

Por eso el hecho de que no se le diera continuidad a su contrato, de acuerdo con Maldonado "no me provocó ninguna sorpresa. Lo que sí me provocó sorpresa es que, a partir del 18 de octubre, no me dijeron nada. Nos dijeron 'todos para la casa, porque quedó la cagá'. Y empezaron a volver todos, y a mí no me llamaron".

Patricia Maldonado salió de pantalla después de la revuelta social y nunca más pudo volver a "Mucho Gusto".

"Y dije bueno, me tendrán que llamar, es lógico. Y no lo hicieron. Pero yo no estoy en mala con ellos. A pesar de eso. La hueá es así. Uno para un canal de televisión no es persona, es un número. Como en todas las empresas no más", expresó sobre su situación reciente, en la que la que nunca pudo volver a pantalla y tuvo que arreglárselas para mantenerse vigente a través de su programa en Youtube.

Maldonado advirtió que "di todo lo que tenía que dar, profesionalismo, trabajo, disciplina. Jamás en los 18 años ocupé la pantalla de Mega para panfletear. No como otros".

"Siempre he pensado que los matinales son para que la gente se divierta. Siempre en mi mente estuvo funcionar desde el humor. Entonces no tengo remordimientos de conciencia ni 'ah, la cagué'. Las cosas son así y punto. Así es la vida", sentenció en sus declaraciones al portal.