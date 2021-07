María José Campos, la "Porotito Verde" explica el origen de su conocido traje en Morandé con Compañía

El nuevo capítulo de Podemos Hablar reunió a conocidos ex integrantes del histórico programa de humor “Morandé con Compañía”.

Entre los invitados se encontraban María José Campos (Porotito Verde) , Francisca Signa (Blanquita Nieves) Hans Malpartida (Miguelito), Ernesto Belloni y Beto Espinoza, quienes revelaron distintas anécdotas del espacio de entretención.

María José Campos se hizo conocida en su paso por el programa como la "Porotito Verde", y durante el segmento "Check in" la bailarina explicó el origen del distintivo traje que derivo en su reconocido apodo.

“Una gran amiga de esa época, trabajaba en televisión, tenía un clóset mucho más lindo que el mío. Le comento porque éramos compañeras en la academia de danza, que me había salido esta oportunidad (de estar en Morandé con Compañía) y que no tenía que ponerme, y ella me ofrece el vestuario, porque había estado en el Festival de Viña, justo ese año, pero no lo alcanzó a usar”.

Asimismo, señaló que nunca devolvió el traje que era de color verde, originando el apodo. "nunca más lo pudo usar”.

La amiga de la que hablaba Campos, era Cigna, también conocida como "Blanquita Nieves", quien señaló:

“Nosotras trabajábamos juntas. Con su papá en la orquesta, hacíamos un montón de eventos. Mi traje era verde y el de María José era morado. En algún momento llamaron a María José para ir a bailar la mayonesa con una amiga, porque yo en ese momento trabajaba en otro canal y no me dieron permiso. Fue con otra chica. Así es que le dije: ‘ponte el mío’ y ‘ponte mi traje’, porque era más vistoso”, reveló.