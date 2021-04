¿Qué pasó con Ruperto? La verdad tras la salida de Christian Henríquez de Morandé con Compañía

Christian Henríquez finalmente se sinceró sobre su salida y sobre por qué no apareció más su personaje Ruperto en el ahora extinto programa Morandé con Compañía.

En conversación con Martín Cárcamo, el actor comentó que "fueron 15 años de mi vida en la cual aprendí demasiado, crecí mucho como persona, como artista y bueno, los ciclos se cumplen y hay que cerrarlos".

"Pensé que había que cerrarlo porque yo sentía que ya no estaba haciendo lo que yo quería", resaltó en primer instancia.

Pero luego pasó a explicar que sentía la necesidad de embarcarse en otros proyectos, sabiendo que su participación en el espacio de Kike Morandé ya no rendía más.

"Siento que todavía puedo dar un poco más y esa plataforma, el equipo de Morandé, no me lo estaba entregando", especificó.

Entonces, Hernríquez remató: "por la editorial del programa, del canal, no se podían decir algunos temas que uno quería tocar que estaban pasando, que había que obviarlos y ya no era lo de antes donde yo me paraba y decía cualquier cosa".