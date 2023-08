Un emocionante capítulo se vivió en el programa de entrevistas de “De tú a tú”, conducido por Martín Cárcamo, y que tuvo como invitada a la animadora y comunicadora Karla Constant. Durante la conversación, se tocó el tema de la maternidad, donde la profesional reveló sus pareceres sobre esta experiencia que vive la mujer.

Karla Constant habla sobre ser madre a los 50

Una agradable conversación se llevó a cabo en la comuna de Lo Barnechea, donde Martín Cárcamo se dirigió a la casa de Karla Constant para entablar una profunda entrevista. Por ese lado, la animadora se refirió sobre la maternidad, en donde indicó que al principio no pensó en serlo.

“Me enteré del embarazo porque me crecieron las pechugas, había adelgazado mucho pero me crecían igual. Cuando me hice el test lloré en la cama, tenía 36 años y sentía que se me había ido la vida . Yo no pensaba tener hijos. Una vez que yo asimilé esto me cambió todo, mi mundo tuvo un vuelco demasiado grande, me convertí en una leona”, señaló la animadora, respecto a su primera experiencia como madre.

En la conversación, señaló que tras ese momento, se casó y dejó la TV para instalarse en la capital trasandina.

“Yo estaba enamorada, él tenía que quedarse allá, yo estaba embarazada, y quería un cambio de vida. Estaba aburrida de la tele, quería irme a otra parte, estudiar teatro, hacer otras cosas. Estaba fascinada. Me fui, lo dejé todo, formé mi propia familia y me dediqué a Pedro todo ese tiempo. Lo pasé chancho”, confesará.

Luego del transcurso de cuatro año, la relación llegó a su fin y la animadora decidió regresar a Chile con su pequeño hijo. “Dejó de funcionar y decidimos separar aguas. Yo concluyo que éramos muy inmaduros los dos, no sabíamos resolver las cosas y teníamos incorporado esto de que si no resultó, chao. No conversamos bien las cosas, no les dimos tiempo. Pero tenía que ser como tuvo que ser”, indicará.

No obstante, señaló a Martín que existe la posibilidad de ser madre a los 50 años con su pareja Andrés Villaseca.

“Nosotros hablamos de un cosa instintiva, no tiene nada que ver con la lógica, ni con lo que la razón de está diciendo“, indicó la conductora.

“Yo creo que tiene que ver con lo emocional. No me niego a nada“, sentenció Karla Constant.