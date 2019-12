"Si fuera alcohólico estaría refugiado en el alcohol o en las drogas": Karol Lucero se despide definitivamente del Mega

Llegó el día en que Mega le dio la oportunidad de despedirse en pantalla a Karol Lucero, después de decidir dejar de lado la televisión y la radio para emprender la búsqueda de nuevos proyectos.

La figura televisiva reapareció en pantalla la mañana de este martes para reencontrarse con sus compañeros de "Mucho Gusto", en una dinámica que primero lo tuvo al teléfono y posteriormente lo hizo ingresar al estudio.

Lucero abordó distintos temas, entre las proyecciones que tiene para sus próximos desafíos, pero sobre todo el hecho de cómo se convirtió en el blanco de diversas funas desde el estallido social.

"Estamos inmersos en una sociedad que muchas veces es muy difícil de entender. Por eso el único consejo que uno da es 'sé feliz'. Yo hago lo que me hace feliz, hoy estoy súper tranquilo", comentó Karol.

El joven de 32 años también planteó que "cuando hablan las personas que me conocen, eso es lo que realmente me importa. Qué me importan lo que digan los que no me conocen o la opinión que tenga o el prejuicio que tengan. Ya no es mi problema, es el de ellos".

Sobre cómo fue el enfrentar los duros cuestionamientos que recibió desde las protestas, Lucero dijo que "igual hay una preparación y es algo que le debo a mis papás. Mi mamá y mi papá siempre me han apoyado, siempre me han preparado para cualquier crisis. Yo vengo desde abajo, nunca tuve nada. Mis primeros sueldos eran de cero pesos. Yo decía 'acá voy a aprender, voy a sacar alguna lección'. Acá es lo mismo".

Karol Lucero ya había reaccionado en sus propias redes sociales a los cuestionamientos a su persona y aseguraba no entender en qué momento se convirtió en un ejemplo negativo. En una oportunidad subió un video de 21 minutos, plantándose ante los dichos en su contra e incluso intentando contactar por teléfono a quienes lo habían molestado en las plataformas digitales.

Ahora, en el canal del Grupo Bethia recalcó que "todas las personas nos equivocamos y a a veces juzgamos sin saber”, añadiendo que “no tengo nada que ocultar, nunca le he hecho daño a nadie".

Junto con ello aceptó que "mediáticamente fue difícil, pero los problemas reales los tienen otras personas, gente con enfermedades, que perdieron su casa en un incendio".

"Hay muchas cosas que podrían haber ocurrido y afortunadamente no pasaron. O sea, si yo hubiese sido una persona con depresión o si fuera depresivo, lo estaría pasando muy mal. Si fuera alcohólico estaría refugiado en el alcohol o en las drogas, pero hoy me refugio en mi familia, en mis proyectos, en dejar la TV"

"Afortunadamente, eso era algo que estaba en mis planes y eso me hizo amortiguar un poco la situación final. Pero yo ya tengo programado el 2020, tengo ganas de hacer muchas cosas", finalizó el comunicador, que recientemente también lanzó su libro autobiográfico "Like".