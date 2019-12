Karol Dance deja también Radio Carolina tras alejarse de la televisión

En noviembre pasado se supo que Karol Lucero abandonaba el espacio que se había construido en televisión, para adentrarse en proyectos personales. Pero la mañana de este martes, Mega también informó que el rostro también dejará de ser voz de Radio Carolina.

"Después de años al aire, el animador Karol Lucero dejará de ser voz de radio Carolina", indicaron en un comunicado desde el grupo Bethia.



Y a eso añaden que "su alejamiento está en línea con la decisión del conductor de cesar sus labores en Mega, para dedicarse a proyectos propios".



El mensaje también resaltóm que "Radio Carolina aprovecha esta instancia para también agradecer su trabajo con la emisora durante este tiempo y desearle a Karol éxito en sus emprendimientos futuros".

La participación de Karol Lucero en Radio Carolina no había estado exenta de polémicas, sobre todo por el recordado episodio del "arreglo de cables" que lo llevó a ser amonestado por sus empleadores.

La salida de Lucero de la estación radial coincide con la viralización el fin de semana de una funa que publicó la usuaria identificada como @___cmedalla, quien así como ganó apoyo, también fue cuestionada por su publicación.

Ante los comentarios, la misma joven salió a recalcar que "esto no es por unas bromas, o porque me agarraron para el leseo, esto es porque me insultaron, y me trataron como un trozo de carne".