Panelistas del Me Late desclasifican su mala experiencia entrevistando a actores

Los panelista del Me Late hablaron en el programa sobre actitudes de algunos rostros de televisión, que no siempre se comportaron de manera amable.

Todo esto se dio luego de que en el espacio analizaran las palabras de la actriz Belén Mora, quien en conversación en el live de Francisca García-Huidobro se refirió a su experiencia mientras trabajaba en Mega.

"Algunos actores de otras producciones independientes al humor no sentían la necesidad de saludar, por decirlo de alguna forma. Ahí estaba la distinción, al menos lo que yo viví".

Sobre esto, los periodistas del Me Late señalaron que ellos vivieron situaciones similares cuando debían ir a buscar cuñas o hacer notas de algunos rostros conocidos.

Luis Sandoval señaló que él cree en las palabras de Belén Mora debido a que él pasó por situaciones similares. "Cuando yo trabajaba en TVN, había una hora en que, a la una y dos de la tarde, los actores esperaban que todos los trabajadores de TVN habían dejado el casino para ellos recién ir a almorzar. A esa hora ibas al casino y estaban solamente los actores, o de repente no iban al casino porque les daban lata codearse con otra gente".

Los más "pesados" según el panel

"A mí me llamó mucho la atención cuando Raquel Argandoña entrevistó (en Bienvenidos) a las actrices de La Torre de Mabel ¡y eran pero un encanto! ¡Blanca Lewin pero me dieron ganas de ir a abrazarla! Con lo pesada que es. Y ahí yo decía cómo se nota que están con el traste a dos manos, porque hace diez años no hubieran ido ni aunque les pagaran", señaló Rojas.

Sandoval señaló que “Por ejemplo Álvaro Rudolphy siempre ha tenido esta fama de soberbio, de creído, muy pesado”, lo que fue corroborado por el panel presente.

Daniel Fuenzalida se refirió sobre una experiencia reciente. “Sin ir más lejos. Cuando fuimos al aeropuerto a abordar, con buena producción de Me Late, a los participantes de MasterChef el único que no quiso hablar, ni fuera de pantalla ni en pantalla, fue Julio Milostich”

Sergio Rojas señaló que le molesta la prepotencia que algunos actores han tenido. "Por eso cuando el Felipe Braun agarró el micrófono de Primer Plano y lo tiró cascando, ¿te acuerdas que lo tiró a una casa cuando le preguntaron por su desliz con Begoña Basauri? Yo le hubiese dicho ‘¡¿qué te has imaginado, hediondo a traste?!’”

"Ahora está simpático. Pero yo, cuando trabajaba en TVN, también tenía que mandar mi currículum, tenía que mandar una cantidad de papeles para poder entrevistarlo”, agregó Sandoval.

Acerca de los actores que consideran pesados, Paula Escobar nombró a Gonzalo Valenzuela. "Una vez me habló porque no cachaba que era periodista. Yo era becaria de SQP. Y va y me da un beso, ‘hola’, pinchando. Y yo dije ‘este weón no sabe ná’. Y de repente saqué el micrófono, ‘hola, gracias…’ Y no me pescó más. Se estaba haciendo el lindo. Y Benja Vicuña no era tan pesado fíjate. Felipe Braun un plomo”

Rojas nombró a Luz Valdivieso y a Marcial Tagle. "¡oye, qué weones más pesados, Dios mío! Oye los cristianos pesados”.

Luis Sandoval se refirió a Dayana Amigo. "Ella también. Una vez fui a entrevistarla y me dijo ‘esta no era la entrevista que me habían prometido’. ‘¿Pero qué quieres que te pregunte?’. Es que yo era el que hacía la entrevista humana, tenían que terminar todos llorando los de Casado con Hijos".

"Era como súper pesada. Me dijo ‘¿cuántas preguntas son?’, porque era una entrevista larga. ‘Conocer tu vida’. Y ahí comencé a hacer la entrevista y empezó a cambiar la cara, de descompuesta. ‘Esta no es la entrevista que me habían prometido’. Y ahí tuve que aplicar edición y puse su cara emotiva, la dejé como muy simpática”

Acerca de quienes eran los más simpáticos del gremio, los presentes nombraron a Carolina Arregui. "Es bonita, es simpática, es muy buena onda”

“Muy simpática. Ella nunca creyó el cuento. Siempre ha sido la misma persona, dentro y fuera de cámara”, concluyó señalando Fuenzalida.