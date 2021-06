La divertida reacción de Pamela Díaz ante historia de Huevo Fuenzalida en conocido restaurant

Una divertida conversación se llevó en medio de las transmisiones del programa "Me Late" de TV+ en donde Daniel "Huevo" Fuenzalida, conductor del espacio relato una anécdota que le ocurrió en un restaurant, causando el asombro de Pamela Díaz.

Fuenzalida contó que todo sucedió hace años, cuando visito el conocido restaurante Ocean Pacific’s del centro de Santiago.

“Llegamos al restaurante, estábamos almorzando y me tomé mi primer pisquito sour. Nos sirvieron unos ostiones a la parmesana, unas machitas y me dio sed. Otro pisco sour. Y de repente estábamos en el segundo piso, en un restaurante muy conocido en la capital, en la calle calle Cumming. Y ‘Don Rastro’ debió haber ido en su segundo pisco sour”.

La fiera le consultó si don Rastro era de mayor edad, a lo que el conductor señaló: “Es mayor que yo unos 15 años… Y de repente estábamos ahí. Entonces miramos y había un privado donde estaba la mesa puesta para las reuniones. Era un restaurante muy conocido en la Avenida Cumming. Entonces estaba todo impecable. Estaba el mantel, tres cubiertos, las copas, todo bonito, todo impecable”

"Estábamos al lado del submarino. Nos gustaba ir al submarino porque había más luces… Entonces estábamos ahí. Yo creo que iba en el cuarto sour. Ya se habían acabado los ostiones parmesano y don Pedro Carracedo hace así (toma un papel). ‘Oye, ¿soy loco o no?’. Yo dije ‘soy entero loco’"

“Entonces hace así y firma un cheque en blanco. Me lo pone sobre la mesa. Me dice ‘ahí está todo lo que puedas gastar. Gástalo, pero tírate arriba de esa mesa…’”

"¡Nah! ¡Está más loco que tú!” respondió sorprendida Pamela. “Es que te lo juro por Dios que no lo puedo creer que mi jefe se haya tirado arriba de una mesa, mantel, cuchillo, vasos, copas…”, agregó.

Daniel continuó con su relato: “Me dice ‘todo lo que se rompe, no hay problema, ahí está el cheque y después lo pagas’. Y me tomo el vuelo, esto lo veía en las películas, así que era el sueño del pibe. Tomo vuelo, me tiro y me arrastro por las copas, por el mantel, y caían las copas ¡pah!, ¡pah!, y yo iba así (estira sus brazos hacia adelante). Y quedé colgando en el mantel y me saqué la cresta al otro lado. Todo se quebró y la mesa se vino para abajo. Se escuchaba ‘¡pah!, ¡pah!’”

“Es que no puedo creer algo así. Es demente”, continuaba señalando una asombrada Pamela.

Luego el animador agregó que “Y don Rastro estaba atrás, Pedrito Carracedo, ‘¡qué bueno!, ¡qué bueno!…’ Lo peor de todo es que guardó su cheque…”

“Era una broma. Cuando fui a buscar el cheque para poder pagar ya no había cheque. Quedé como colgando en la orilla de la mesa. No estaba el dueño del local. Subieron todos los garzones. ‘¿Qué pasó acá?’. ‘Si ya nos vamos, está todo pagado’. Y tenían la reunión de una empresa importante y no alcanzaban a armar de nuevo la mesa".

“Y ahí me fui… Y fui declarado persona no grata. El mismo Pedro Carracedo me dijo ‘oye, tú no puedes ir al restaurante’”. concluyó.

Ante esto Pamela comentó: "¿Me dan un minuto? Yo quiero decirle a la gente, muchas gracias… ¿Yo llego cuánto tiempo acá? Yo quiero agradecer todo el tiempo que estuve aquí, pero yo no puedo trabajar con alguien tan loco"