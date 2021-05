Daniel 'Huevo' Fuenzalida recuerda a los famosos que lo ayudaron tras su rehabilitación

El animador de televisión, Daniel "Huevo" Fuenzalida, recordó su paso por rehabilitación y quienes fueron las personalidades del espectáculo que le brindaron una mano cuando quiso volver a la pantalla.

El conductor del conocido programa de los 90s "Extra Jóvenes" señaló en distintas oportunidades que tuvo problemas con las drogas y el alcohol, por lo que en el año 2000 decidió rehabilitarse.

El animador del Me Late estaba discutiendo con el panel del espacio sobre con que rostros no trabajaría y recordó como fue su regreso a la televisión luego de su rehabilitación.

"Fueron pocas las personas que me apoyaron en esta segunda vuelta”, señaló. Sobre quienes fueron las personas que lo ayudaron a volver a las comunicaciones, Fuenzalida indicó: "A mí me apoyó En Portada, me apoyó UCV, me apoyó la Francisca Correa que era una ejecutiva, Rodrigo Danús, porque dijo ‘ya, ok, pruébenlo al aire’”.

Sobre personalidades de TV, el animador nombró a Julio Videla, comentando que "cuando yo volví a la tele fue a donde don Ernesto Corona, que es un ejecutivo de Anatel, y le dijo ‘le presento al Huevito que quiere una oportunidad en la tele’, y él se tomó todo el tiempo, así que un saludo a la familia”.

Igualmente se refirió al animador del Festival de Viña Rafael Araneda. "Son cosas puntuales. Yo no tengo ni una amistad con el Rafa Araneda, ni acercamiento ni nada, pero yo hacía mi programa de Twitcam de Internet y fue al primero que llamé". señaló.

“Entonces yo le dije ‘Rafa, estoy haciendo un programa en vivo de Internet’. Esto hace once años, por Twitter. Me dijo ‘¿cómo por Twitter?’. ‘Una cámara en un auto, yo te paso a buscar, te dejo en otro lugar y conversamos arriba del auto’. Me dijo ‘no tengo idea de lo que me estás hablando, pero si te sirve hagámoslo’”.

“Son gestos que uno nunca se va a olvidar. Y fue tan buena onda, que cuando él en su primer año que animó Viña, lo llamo nuevamente, le digo ‘Rafa, estoy con mi autito en Viña del Mar con lo mismo que hicimos la otra vez’”.

“Entonces le dije ‘¿lo podemos hacer de nuevo?’. Me dijo ‘estoy súper complicado porque es mi primera noche en Viña’. Le dije ‘¿pero te puedo llevar yo a la Quinta Vergara’. ‘No, en la noche es imposible porque hay un montón de protocolos. Pero si te sirve en el ensayo a las tres de la tarde pásame a buscar al Hotel O’Higgins por atrás y tú me llevas al ensayo’. Y lo llevé al ensayo de la Quinta Vergara” reveló.

"Eso es ser buena onda” señaló el periodista Sergio Rojas.

Asimismo recordó otra situación mientras estaba en Canal 13. "Son gente que uno no se olvida. Otra vez cuando fui al matinal de Canal 13, que no me pagaban, que estuve seis meses con mi camarita, aquí hay otro gesto. Animaba Fernanda Hansen con Lindorfo, estaba Pancho Saavedra”

“Ahí yo esperaba que me dijeran ‘ya, ahora puedes entrar’. Y yo entraba al estudio con mi maletita y mi computador y una cámara para hacer el Twitcam. Y un día dicen que el programa se va a acabar, entonces avisan un viernes que el otro viernes es el último día del programa”

Pamela Díaz quien también participaba en ese espacio señaló: “Te lo juro por Dios que me acuerdo de algo. Viste que yo también trabajaba con Pancho Saavedra y un día nos dicen ‘ustedes salgan por fomes’, a mí me daba lo mismo, el otro lloraba. Y de repente veo y está este, de verdad, cagado de frío (..) Y estaba en la terraza y nadie le hablaba. Yo ni siquiera le hablaba. Yo me acuerdo que nunca te dije hola”

“No. Nadie me hablaba. A mí me saludaba el utilero. Por eso yo digo que no soy amigo de los rostros de televisión”, respondió Fuenzalida.

El conductor recordó el gesto que tuvo Sebastián "Lindorfo" Jiménez con él. "Entonces un miércoles suena mi teléfono, como a las siete de la tarde, era Lindorfo y me dice ‘Huevo, vamos a hacer algo: el programa se acaba el viernes, mañana es jueves. Mañana yo a las siete y media de la mañana voy avisar que me enfermé. Como voy a avisar a última hora, te van a poner a ti a animar, para que tú animes un día el matinal de Canal 13’".

“Entonces yo llego al otro día y yo sabía, entonces me había puesto una camisa mejor, dije ‘voy a animar el matinal de Canal 13, tremenda oportunidad, de pasar de allá atrás con el computador a animar con la Fernanda Hansen. Espectacular".

"Como a las siete y media empiezo a escuchar que todos de aquí para allá, ‘es que Lindorfo se enfermó’, y yo ya estaba listo. Y me dejaron animando a mí una mañana con Fernanda Hansen. Y esos gestos no se olvidan, el de Sebastián Jiménez, bonito gesto", concluyó relatando.