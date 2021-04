"Es un desatino lo que hizo el ministro": Daniel Fuenzalida furioso con Enrique Paris por alabar imitación de Fernando Godoy

El conductor de "Me Late", Daniel Fuenzalida, desató toda su ira para fustigar al ministro de Salud, Enrique Paris, por felicitar a Fernando Godoy en medio de un reporte Covid del fin de semana recién pasado. Esto después de que el actor de "Mi Barrio" imitara al secretario de Estado en uno de los clips promocionales del nuevo programa de Mega.

"Estoy muy molesto con eso. Muy molesto", manifestó en medio de la conversación del programa de TV+ que se dio este lunes.

Eso para luego aclarar que "voy a decir esto del ministro y lo voy a decir con harto respeto. Que Fernando Godoy haga una imitación me parece espectacular, fantástico, vamos a ver cómo va a estar en 'Mi Barrio' el día sábado en las pantallas de Mega y todo. Que un doctor o que un ministro lo felicite, me parece extraordinario también. Pero hay momentos y momentos, querido ministro".

"Puede ser a través de una entrevista que le hagan de forma particular, en una radio, en una televisión, en un programa, y usted lo felicita en el rol de ministro y también como persona, porque lo imitó a usted. Pero creo, y lo digo de verdad, con todo el respeto desde acá, de personas que hemos perdido familiares por el Covid, [no es posible] que un informe oficial se preste para eso", puntualizó.

El también productor ejecutivo del espacio luego recalcó que "yo creo representar a 22 mil personas que han fallecido producto del Covid y más, ah. Porque mi mamá, claro, tuvo Covid, se complicó y finalmente fallece".

"Pero creo que un informe, en el que minutos después usted tiene que dar una cuenta de fallecidos, el número de contagiados, y en el peak de la pandemia estar agradeciendo a un programa de televisión, estar agradeciendo a una persona en particular, como es el caso de Fernando Godoy... que por lo demás estamos todos de acuerdo, tremendo talento, tremendo actorazo; eso ministro, déjelo para nosotros o para sus entrevistas personales. Pero no en un informe oficial", señaló.

Pero no terminó ahí, Fuenzalida fue por más, resaltando que "sabes lo que llamó la atención: en el peak de esta pandemia, cuando los casos se han elevado, uno espera con ansias ver el informe, uno está esperando ese informe, y el informe comienza con tamaña...".

"El día anterior se habían levantado las barreras con estos 17 kilometros de tacos y fue un error de no sé qué autoridad, pero fue un error. Entonces, de verdad creo que no era el minuto. Y se lo vuelvo a decir al ministro Paris: ocupe una entrevista suya en la radio, en la televisión, en su calidad de ministro, está perfecto, pero no creo que es pertinente por la situación que está viviendo el país en un comunicado oficial, porque ese comunicado oficial en definitiva lo pagamos todos", añadió.

"Los comunicados son para cosas oficiales y no estar comentando una parodia. ¿De a dónde estamos afirmados acá? Es una parodia, que la comente en su fuero de ministro, pero fuera del comunicado oficial. No tengo nada contra Mega, contra Fernando Godoy, menos contra el programa, al contrario; pero creo que es un desatino lo que hizo el ministro", concluyó Fuenzalida.