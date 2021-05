Ministro Paris sobre Cata Vallejos y Rodolfo Neira: "Llamar a no vacunarse es llamar a la muerte"

El ministro Enrique Paris se refirió este lunes a las declaraciones y registros publicados por los influencers de redes sociales Cata Vallejos y Rodolfo Neira, quienes hicieron polémicas declaraciones en contra del proceso de vacunación en el país.

La ex Calle 7 manifestó que no se iba a vacunar ya que "siento que puedo defenderme ante cualquier virus", mientras que el doctor televisivo cuestionó los componentes de las inoculaciones, resaltando que "estamos hablando que internamente hay elementos magnéticos que permiten que celulares, cucharas y monedas se peguen a la piel".

En el reporte Covid-19 de este lunes 31 de mayo, el secretado de estado comentó que "desgraciadamente la gente que llama a no vacunarse produce daño, ya que como ustedes han visto la mayoría de los pacientes que hoy día están hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos son pacientes que no tienen la vacuna".

"Por lo tanto, llamar a no vacunarse es llamar a enfermarse. Llamar a no vacunarse es llamar a hospitalizarse. Llamar a no vacunarse es llamar a ingresar a las UTI. Y llamar a no vacunarse es llamar a la muerte", recalcó.

Paris también sostuvo que "esos influencer negativos deberían pensar bien antes de transmitir esas señales. Sin embargo, por otro lado, hay que recordar que la vacunación es voluntaria, es libre, voluntaria, segura, efectiva. Hay que balancear también ese punto de vista que nosotros siempre hemos transmitido".