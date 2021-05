"Perdón, pero no soy falsa": Cata Vallejos vuelve a defenderse por críticas ante su postura de no vacunarse

La ex Calle 7 Cata Vallejos salió al paso de las críticas, después de que el fin de semana reveló que no se vacunaría contra la Covid-19, generando una explosiva ola de reacciones adversas.

Si bien en un primer momento se tomó de manera positiva las cosas, a pesar del oscuro escenario que enfrentaba en redes sociales; pero este domingo finalmente se rindió ante los agresivos comentarios que incluso aún la mantenían entre los temas más comentados de Twitter, ya a 24 horas de que se detonara el escándalo.

Así, decidió publicar un sincero y extenso mensaje a través de las historias de su Instagram, donde se dividió entre la defensa de pensar diferente, condenar a quienes la cuestionaron y una resolución de vida.

"Quiero contarles algo...", partió advirtiendo la influencer. "Hoy tuve pena (pensé que no me afectaría la verdad, pero sí...) de ver tanta gente escribiéndome por interno cosas horribles".

"No sabía que era tan terrible dar mi opinión de algún tema, que quizás la mayoría no está de acuerdo... Pero sentía que tenía que ser real y transparente al responder una pregunta que me hacían, no hablar lo que todos quieren escuchar. Perdón, pero no soy falsa".

"Hablar de algún tema con respeto y desde el corazón, y si tengo o no la razón, es siempre desde una postura de respetar al otro y su opinión también. Pero parece que a algunas personas se les olvidó esa palabra", advirtió la ex de Karol Lucero.

Y luego, se lanza a fustigar a sus seguidores y a quienes llegaron a criticarla, lanzando: "me piden empatía y no son capaces de mirarse el ombligo, me desean la muerte? Me insultan muy feo... Qué es eso, por favor? Qué les pasa por su cabeza? A mí no me daría la cara de ir a insultar a otra persona que, punto uno, no la conozco! Y, punto 2, porque piensa diferente a mí".

"Eso no es motivo de tanta violencia... Y eso es lo que me da pena, de ver en qué se ha convertido el ser humano. Es triste la verdad... Espero que eso ya mañana se me pase... Y que vuelva a ser la persona que soy".

"Y SÍ (me respondo a mí misma) así va a ser, y al que me escriba mala onda, sólo lo bloquearé y ya! No me haré más mala sangre. Es la mejor manera de vivir la vida. Chao a la mala onda", puntualizó Vallejos.

Este es el mensaje completo publicado por la influencer en su Instagram: