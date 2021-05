Cata Vallejos responde a las críticas luego de revelar que no se vacunará: "No más divisiones de la gente por tener creencias distintas"

La ex participante de Calle 7 Catalina Vallejos, se convirtió en blanco de las críticas el día sábado luego de que a través de su cuenta de Instagram respondiera consultas de sus seguidores, señalando que no se va vacunar contra el coronavirus y explicando sus motivos.

“No me voy a vacunar, el por qué es porque en realidad casi nunca me vacuno con nada, ni con la influenza ni con nada que salió nuevo, porque siento que puedo defenderme yo misma, mis defensas son muy fuertes, trato de alimentarme bien, como saludable, hago deportes. Soy una persona saludable, en fin”,

"Yo ya tuve el coronavirus, ya tengo los anticuerpos, por lo tanto es lo mismo que tuviera la vacuna, porque al final lo que sabemos es que la vacuna te protege como si tuvieras los anticuerpos . Te protege para que en realidad si viene el virus salvaje, no te mate". señaló Vallejos.

Tras esto su nombre se convirtió en tendencia en Twitter en donde fue masivamente criticada por su actuar. La influencer utilizó nuevamente sus redes sociales para referirse a las distintas reacciones, escribiendo en sus historias de Instagram que: "Sin pasar a llevar a nadie. No hay nadie mejor ni peor. Hay que aprender a respetarse", comenzó señalando en la publicación.

Asimismo, agregó que: "No más divisiones de la gente por tener creencias distintas, cuando la palabra lo dice, son sólo creencias (programaciones mentales por información adquirida) no es la verdad universal y la única verdad es que todos somos seres que tienen un valor intrínseco por su esencia, por ende todos debemos respetarnos y valorarnos por lo que somos, no por lo que pensemos. Lindo Domingo".

Revisa a continuación la publicación.