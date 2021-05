¡Te cag* a trompadas!”: Cata Vallejos y su pareja viven tenso momento en Colombia

La influencer Cata Vallejos expuso a través de sus redes sociales una compleja situación que vivió junto a su pareja el actor argentino Nacho Di Marco.

La ex Calle 7 realizó un viaje a Cartagena de Indias lo que la volvió en la blanco de las criticas de las redes sociales por viajar en medio de la pandemia. La joven se reunió en Colombia con su pareja y mientras se preparaban para volver se encontraron en medio del paro de taxistas colombianos, quienes protestan contra las aplicaciones de transporte en el aeropuerto.

En el registro Catalina señala que mientras iban camino al aeropuerto tuvieron un choque con otro automóvil lo que provoque el cruce entre su pareja y el individuo que conducía el otro vehículo.

“Ya salimos de Cartagena, estamos en Panamá en una escala bastante larga. Para llegar acá nos ocurrieron muchas piedras en el camino, para salir de Cartagena. ¿Qué pasó primero mi amor? Había una marcha, ¿cierto?”

“No puedo más me estoy recuperando. Perdón”, señaló el actor.

"Está mal, está estresado. Había un paro de taxistas, entonces estaban parados por todas las salidas al aeropuerto. Estaban cruzados, no podíamos pasar, intentábamos llegar a un lado, después a otro, entre medio nos chocaron. Paramos en un lugar y dijimos ‘ya, ¿qué hacemos? Caminemos por más cerca que podamos, dejamos el auto acá’”

Tras esto Vallejos compartió dos videos en donde se ve el conflicto que tuvieron. “Este fue lo primero, nos choca, nos echa la culpa y más encima nos pedía plata!”.

En el video de la discusión se escucha a Nacho decir: “¡Te recontracago a trompadas después!”, a lo que el conductor colombiano señala: "¡Si yo te quiero pegar, te voy a pegar!”

Se escucha a Catalina comentando que llamará a carabineros, mientras el conductor dice: "¡Si te quiero pegar, te voy a pegar!”.

“¡¿Vas a sacar fotos?! ¡Te cago a trompadas!”, fue la respuesta de Di Marco.

¡No, mi amor! Yo estoy grabándolo porque él no quiere hacer las cosas bien. Si usted no quiere hacer las cosas bien no es mi culpa”, contesto Vallejos.

Cata Vallejos en Instagram